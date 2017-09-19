Карен Карапетян: «У нас нет иного варианта, кроме как построить хорошую страну»

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна принял участие в VI Всеармянской конференции Армения-Диаспора и выступил с речью.

Ниже приводим речь премьер-министра целиком:

«Уважаемые соотечественники,

Приветствую участников Шестой всеармянской конференции Армения-Диаспора, желаю результативной работы.

Конференция дает возможность вместе обсудить волнующие нас общие проблемы, спланировать наши задачи, смотря вперед в наше будущее и учитывая уроки прошлого.

Прежде всего хочу сказать, что убежден: Армения имеет гигантский потенциал. Я уверен, что у нас есть все шансы для того, чтобы стать современной и прогрессивной страной, адекватно реагировать на все наши внутренние и внешние вызовы.

Сегодняшний мир, в том числе и Армения, проходят через структурные реформы. Мы начали реформы во всех сферах, по всем направлениям жизни нашей страны, чтобы обеспечить достойное место Армении в мире.

Именно поэтому наши реформы касаются урегулирования и решения не только непосредственно сегодняшних проблем, но и закладывают фундамент для того, чтобы сделать Армению конкурентоспособной в современном мире.

Для того, чтобы стать конкурентоспособными и развиваться, нам необходим стабильный, долгосрочный рост во всех сферах, обеспечивающих жизнеспособность нашей страны. Для этого необходимо резкое повышение производительности во всех сферах, и для достижения всего этого нам нужны меняющие мышление и образ действий фундаментальные изменения.

Наша команда взялась за осуществление всего этого и мы не видим каких-либо причин, которые могли бы помешать всем нам вместе достичь этого.

Уважаемые соотечественники,

Мы веками вели борьбу и сплачивали наши силы в основном в тот момент, когда чувствовали опасность для нашего существования… Мы гордимся тем фактом, что наша нация, в отличие от многочисленных других наций, сохранила свою самобытность и сумела постоянно развиваться и созидать. Мы прошли через войны, притеснения, угнетение, геноцид и попытки уничтожить нас… При любых трудностях наша нация никогда не теряла своего самолюбия, достоинства, не отказывалась от мечты иметь свободную Армению. Наши трудности не идут ни в какое сравнение с теми трудностями, через которые прошли наши предки.

В результате мы сегодня существуем, у нас есть наше НЕЗАВИСИМОЕ государство. Это высшая ценность.

Убежден, что построить современную, эффективную, логичную, развивающуюся, основанную на хороших исторических традициях страну – воодушевляющая цель, вокруг которой мы обязаны сплотиться.

Мы сами должны сами себе задать вопрос о том, как мы можем участвовать и как можем служить этой цели.

Мы сами должны сами себе задать вопрос о том, почему другие могут, а мы – нет, и сами себе «бросить вызов».

Убежден, что сегодня целью всех нас является Свободная, Безопасная, Справедливая и Умная Армения, и у нас для этого есть все предусловия.

Сегодня мы являемся 25-летним, молодым, независимым, победившим государством, твердо держим тыл нашего Арцаха, гарантируя право Арцаха на самоопределение и свободную жизнь, готовые в любой момент отреагировать на любое посягательство.

Сегодня мы имеем более чем 7-миллионную Диаспору. Очень многие стоят рядом с Арменией с момента обретения независимости, представляют Армению во всех уголках мира, участвуют в процессе построения нашей страны. Мы глубоко благодарны им и ценим этот подход.

Фактом является также то, что у некоторых были объективные и субъективные разочарования. Что делать? Обижаться друг на друга? Зацикливаться на этом?

Я убежден, что мы не имеем права отчаиваться, разочаровываться, опускать руки и обижаться друг на друга. Это просто нелогично и бесперспективно. Даже если у каждого из нас нет своей доли вины, каждый из нас может сделать большее.

Мы должны выпрямить спины и вместе продолжить начатое дело – строить страну, о которой все мечтаем, страну, которая каждый день просыпается, чтобы построить, развить, добавить что-то новое для своей высшей цели – для человека.

Нам нужна прогрессивная и развитая страна, имеющая силу притяжения, которая введет миграционные потоки в положительное русло, а вне Армении по возможности будет противодействовать болезненным явлениям, таким, как изоляция от общины, так сказать, «эмиграция из Диаспоры».

На этом пути мы должны быть искренними и конструктивными реалистами, освободиться от всевозможных иллюзий, должны четко и искренне оценить ожидания и Армении, и Диаспоры, и реальность. Мы должны договориться о наших дальнейших шагах и представлениях о будущем, оценить наши недостатки, оптимистично смотреть вперед, настроиться и решительно действовать.

В процессе нашего развития и реформ каждый из нас может играть прямую и непосредственную роль, независимо от гражданства, места проживания, профессии и независимо от того, сколько дней проводит в Армении, все, кому небезразлична судьба Армении и кто хочет участвовать в построении будущего Родины.

Уважаемые коллеги,

В нескольких словах хочу рассказать о реформах, которые в настоящее время мы осуществляем, о наших шагах и нашей логике.

Мы убеждены, что успешными являются те страны, где созидающий, создающий добавочную стоимость, трудолюбивый, переживающий за страну человек чувствует свою востребованность. Наша цель – сделать Армению именно такой страной.

На это направлена пятилетняя программа нашего Правительства. В настоящее время мы разрабатываем Стратегию развития Армении до 2030 года, разрабатываем Цифровую повестку дня Армении, без которой невозможно обеспечить рост эффективности и развитие, осуществляем ряд реформ по сферам, в частности:

Правительство пересматривает действующую в стране образовательную систему на всех уровнях, создавая для нашего гражданина возможность получить знания, способности и навыки, которые будут иметь жизненное значение в современном мире.

Мы инициировали реформы сферы общественного управления, улучшив механизмы принятия решений, развивая возможности институтов управления, делая их более эффективными, человекоцентричными, прозрачными и инклюзивными. Мы уже инициировали ряд программ, которые дадут нашей Диаспоре возможность принять участие как в государственном управлении, так и в бизнесе.

Правительство предпринимает комплексные меры для обеспечения независимости и беспристрастности судебной системы.

Мы проводим политику нетерпимости к коррупции, работаем над обликом государственного служащего.

Осуществляем программу модернизации управления в сфере здравоохранения, чтобы обеспечить более высококлассное и качественное медицинское обслуживание, сделать систему более эффективной.

В сфере сельского хозяйства мы делаем акцент на развитии интенсивного сельского хозяйства, одновременно обеспечивая фермерские хозяйства льготными ресурсами: кредитами под 2 процента годовых для приобретения сельхозтехники, противоградовых сетей, систем капельного орошения, а также другими льготными кредитами.

Мы полностью пересмотрели логику развития областей и общин, делая акцент на измеримых и прагматичных пятилетних программах развития.

Мы работаем в направлении улучшения бизнес-среды, что должно также проявиться в улучшении позиций Армении в рейтинге Doing Business-а.

Последовательно улучшаем налоговое и таможенное администрирование, чтобы сделать взаимодействие с бизнесом быстрым и эффективным.

Работы по превращению Армении в эффективную и гибкую площадку для предпринимательства и бизнеса будут носить непрерывный характер.

Армения привлекательна не только своим рынком, но и как удобная площадка для выхода на большие рынки.

Итак:

ЕАЭС – 180-миллионный рынок, для выхода на который армянские предприятия имеют преимущества и льготы.

Соседний ИРАН – 80-миллионный рынок, свободная экономическая зона на границе, а на уровне ЕАЭС ведутся переговоры о предоставлении особых торговых режимов.

ЕС и США – система GSP+, которая дает возможность поставлять армянские товары на рынки ЕС и США с использованием льготных режимов. Более того, намеченное к подписанию в ноябре текущего года соглашение с Евросоюзом еще больше укрепит это сотрудничество.

Соседняя ГРУЗИЯ – соглашение о свободной торговле.

Мы хотим, чтобы наши деятели науки и культуры, управленцы из Диаспоры, соотечественники, имеющие международное признание в сферах, стали участниками идущих в стране реформ, чтобы внедрить новую культуру управления, использовать знания и потенциал наших лучших специалистов Диаспоры для достижения наших общенациональных целей.

Приведу в качестве примера факт: прибывшие в Армению после событий в Сирии наши соотечественники своим трудолюбием, преданностью делу и бизнес-культурой качественно изменили сферу услуг Армении.

Уважаемые коллеги,

Мы на правильном пути, и об этом свидетельствуют наши текущие показатели:

рост экономической активности на 6,2%,

рост сферы промышленной продукции на 12,7%,

рост поступлений в государственный бюджет на 6%, а в условиях возврата НДС – рост на 9,3%, одновременно сокращая количество проверок и изучений предприятий на 47,8%,

рост экспорта на 21,6%,

рост импорта на 28,5%, структура которого обнадеживает,

примерно на 24,3% увеличилось число посещений Армении.

О других числах расскажут мои коллеги.

Мы осознаем, что эти итоги работы за год еще недостаточны для того, чтобы качественно изменить жизнь жителей Армении. Мы должны активно продолжать все это, одновременно разрабатывая и осуществляя новые программы. Уверен, что успехов в намеченных делах мы достигнем быстрее совместно со всеми частями армянства путем расширения работы и обеспечения ее большей предметности и эффективности, поскольку вместе у нас здесь есть гигантское преимущество. В частности, армянство Диаспоры очень хорошо понимает, на какую среду рассчитывает иностранный инвестор, и может сориентировать нас.

Лучшим решением этой проблемы является углубление многоформатного сотрудничества. Крайне важным является также общее и предметное обсуждение конкретных программ.

Для этого осенью следующего года мы планируем организовать в Армении большой экономический и инвестиционный форум, на площадках которого будем говорить о завтрашнем дне Армении, о видении Армении, представим уже успешные и находящиеся в стадии осуществления проекты, а также совершенно новые бизнес-проекты в частном и государственно-частном форматах. Мы настроены сделать этот форум ежегодным.

Уважаемые коллеги,

Как я уже отмечал в начале года, обращаясь к нашим соотечественникам из Диаспоры, Армения и Диаспора являются двумя частями одного целого, связанными друг с другом одной цепочкой истории, одной судьбой. Мы ответственны друг за друга.

У нас нет иного варианта, кроме как построить хорошую страну и иметь благополучную Родину. Это позволит нам иметь прочные позиции, диктовать интересы нашей страны и успешно продвигать их в мире будущего.

Хочу озвучить еще одну мысль и быть правильно понятым: струны и нити любого дела, направленного на благо и сохранение армянства, вне зависимости от того, где было начато это дело и кто его инициировал, обязательно должны быть связаны с Арменией, с той возможной силой притяжения, о которой я только что сказал. Без этой связи трудно осуществлять скоординированную деятельность в интересах армянства.

Мои коллеги будут иметь честь детально представить несколько важных инициатив, осуществляемых Правительством РА. Предлагаю принять участие в обсуждении этих инициатив.

Еще раз приветствую всех вас и желаю успехов нашей конференции».