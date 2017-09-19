Степанакерт: Возврата к прежним границам быть не может

Отвечая на нашумевшее заявление министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна о возможности возвращения территорий Азербайджану, Степанакерт подчеркивает, что возврат к прежним границам невозможен.

Заместитель главы администрации президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян сегодня в беседе с Радио Азатутюн отметил: «В прошлое возврата нет. Ни в плане границ, ни в плане статуса. Самым важным, ключевым компонентом здесь является вопрос безопасности. Мы всегда говорили, что границы бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, границы Нагорно-Карабахской Республики 1991 года не в состоянии обеспечить безопасность Республики Арцах. Если безопасность ослабнет, они немедленно нападут на нас».

Давид Бабаян добавил, что если в Баку хотят говорить о территориях, то прежде всего нужно говорить о территориях, «находящихся под азербайджанской оккупацией». «Вообще, слово «уступка» неприемлемо, если Азербайджан хочет обсудить... в этом случае границы являются очень широкой категорией, сюда входят Северный Арцах, Шаумян, Геташен, Мартунашен, захваченные территории Мартакертского и Мартунинского районов и т. д. Это настолько большой вопрос, речь идет о территории площадью примерно 25 тысяч квадратных километров», - сказал Бабаян.

В своем выступлении на открывшейся вчера в Ереване VI Всеармянской конференции Армения-Диаспора, говоря об урегулировании карабахского конфликта, Налбандян, в частности, отметил: «Речь идет о возвращении тех территорий, в случае возвращения которых урон системе безопасности нанесен не будет и урегулирование не будет поставлено под угрозу».

В то же время, глава МИД Армении представил другие элементы карабахского урегулирования, которые выдвинули сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Ниже приводятся эти элементы в изложении Налбандяна:

Население Нагорного Карабаха должно само определить свое будущее посредством свободного волеизъявления, которое должно иметь для всех международную юридическую силу. До организации этого волеизъявления, которое определит окончательный статус Нагорного Карабаха, у Карабаха должен быть промежуточный статус, который должен включать все то, что имеет Нагорный Карабах, а международное сообщество посредством Совета безопасности ООН должно признать этот промежуточный статус.

Нагорному Карабаху будут предоставлены многоуровневые международные гарантии безопасности, что означает не только размещение многонациональных миротворческих сил вокруг Нагорного Карабаха и принятие соответствующей резолюции Совета безопасности ООН, предоставляющей гарантии безопасности, но и должно быть признано, что Армения и Армия обороны Карабаха являются гарантами безопасности Нагорного Карабаха.

Нагорный Карабах должен иметь безопасную сухопутную и воздушную связь с Арменией, чтобы Азербайджан не мог использовать имеющееся в своем арсенале вооружение, поставив под вопрос безопасность этой связи. И, наконец, беженцы должны иметь право на возвращение, однако вернутся они или нет – это другой вопрос.

Представив эти элементы урегулирования, Эдвард Налбандян вновь затронул вопрос возвращения территорий: «Вы не думайте, что мы наивны, а вы нет. То есть, что мы ведем о чем-то переговоры, наивно можем кому-то поверить и что-то сдать просто так. И я сказал о возвращении территорий, что речь идет о тех территориях, которые в смысле безопасности не станут угрозой ни Карабаху, ни вообще этому урегулированию».

Сегодня Радио Азатутюн попыталось получить у заместителя министра иностранных дел Шаварша Кочаряна разъяснения о том, что это за территории, возвращение которых Азербайджану не нанесет урона системе безопасности. «Прочтите выступление министра, оно опубликовано на сайте, прошу не искажать», - ответил он.

Первый заместитель министра обороны Армении, член Совета правящей Республиканской партии Армении Артак Закарян сегодня в связи с этим вопросом сказал следующее: «Вся логика обсуждения может быть только вокруг переговорных компромиссных принципов. В противном случае говорить о сдаче территорий просто неуместно».

Лидер фракции АРФ «Дашнакцутюн», являющейся частью правящей коалиции, Армен Рустамян сегодня сказал Радио Азатутюн, что позиция АРФ «Дашнакцутюн» совпадает с подходом народа Нагорного Карабаха. «Да, говорится об уступках, но при условии восстановления территориальной целостности Нагорно-Карабахской Республики, потому что известно, что 1028 квадратных километров территории НКР сегодня находятся под оккупацией Азербайджана. И независимость НКР должна быть признана. За это сам народ Карабаха готов [на уступки]», - сказал Рустамян.

А секретарь фракции «Елк» Геворк Горгисян подчеркнул, что Азербайджан хочет вернуть весь Нагорный Карабах и часть Армении. «Пока Азербайджан продолжает свою милитаристскую и агрессивную политику, с нашей стороны не должно быть и слова об уступке даже пяди земли», - сказал Горгисян.

Позицию США по урегулированию карабахского конфликта сегодня вновь озвучил новый американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шефер. В ответ на запрос Радио Азатутюн американский дипломат подчеркнул важность справедливого урегулирования конфликта.

«Соединенные Штаты поддерживают урегулирование карабахского конфликта путем переговоров и в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ продолжат активно работать со сторонами. Наша давняя политика, принятая сопредседателями Минской группы, состоит в том, что справедливое урегулирование должно основываться на международном праве, которое включает Хельсинкский заключительный акт и принципы неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности, равноправия и самоопределения народов Но, в конечном счете, ответственность за мир несут президенты Армении и Азербайджана», - сказал Шефер.