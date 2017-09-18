Некоторые армяне Диаспоры считают программу «4-миллионная Армения» нереализуемой

«Наша цель, чтобы Армения в 2040 году имела как минимум 4 миллиона жителей. Следовательно, целеустремлённость предполагает достижение в течение предстоящих 25 лет серьёзных показателей иммиграции в Армению», - заявил президент Армении Серж Саргсян, обращаясь к участникам открывшейся сегодня в Ереване VI Всеармянской конференции Армения-Диаспора.

В своем приветственном слове президент отметил, что демографические тенденции в Армении чрезвычайно тревожны, поэтому для обеспечения роста иммиграции необходимо объединить усилия, сделав реализацию этой задачи основной темой обсуждения предстоящих конференций. «До следующей конференции мы завершим планирование всех наших действий, кристаллизуем как логику наших общих шагов, так и комплекс целей и дел, выпадающих на долю каждой общины Диаспоры. Следующая конференция Армения-Диаспора будет собранием для обсуждения общеармянской программы «4-миллионная Армения» и действительным началом ее реализации. Об этом договариваемся прямо сейчас, прямо здесь, и эту договоренность мы неуклонно будем выполнять», - сказал президент.

За выступлением президента Саргсяна последовало выступление Католикоса Великого Дома Киликийского Арама Первого. Католикос заявил, что для того, чтобы Армения была целостной, «необходимым и неотложным» является снижение эмиграции, подчеркнув, что если уровень жизни людей не станет удовлетворительным, то «эмиграция продолжится теми же темпами, а бедность станет источником всякого рода социального и морального зла».

«Давайте будем реалистами и честными. Армения опустошается, а диаспора истощается. Перед лицом этой опасной реальности случайные инициативы не могут решить наши проблемы и исцелить наши раны. Необходимо вывести сотрудничество Армения-Диаспора из рамок случайных экономических инвестиций и туристических посещений и сделать его одной из важных основ нашей национальной политики», - сказал Арам Первый.

Видение президента о том, чтобы к 2040 году в Армении было 4 миллиона человек, считают нереализуемым ряд присутствующих на конференции представителей Диаспоры. В беседах с Радио Азатутюн прибывшие из разных стран гости говорили, что перед тем, как ставить амбициозные программы, следует подумать об улучшении социально-экономической ситуации.

«Сюда приехали 30 тысяч сирийских армян, сколько из них здесь остались?.. Сегодня в Гюмри все еще есть проблемы. Прошло 25 лет со времени землетрясения... Сегодня есть люди, у которых нет дома. Пусть решат эти вопросы, а уже потом говорят о крупных проектах, - сказал председатель социал-демократической партии «Гнчакян» в Великобритании Вазген Касемджян. - Такова реальность. Мы должны быть честными. И сегодня мы говорим о доверии, сотрудничестве… Это доверие приходит не от желанной, невидимой реальности, а должна быть ощутимая реальность. Если слова должны остаться просто словами, так часто бывает. Уже 6-я конференция, мы слышим все время одни и те же слова».

«Я не верю в утопию. Я верю в практическую работу. Нужно сказать, что, по крайней мере, в течение последних 20 лет прогресса нет», - сказал представитель профсоюзов Лос-Анджелеса Степан Овакимян.

«Все мы знаем, что существуют вопрос проведения серьезных реформ и борьбы с монополиями. Борьба с «гангреной» необходима, и такие предложения уже прозвучали даже во время первого заседания. Поэтому нужно подойти более серьезно и разработать серьезную программу, чтобы видение стало реальностью», - сказал член Бюро АРФ «Дашнакцутюн» в Канаде Акоп Тер-Хачатурян.

Президент Саргсян сегодня говорил также об обращении в сторону Армении инвестиционных сил Диаспоры. Прибывших из 70 стран мира 1400 участников конференции Саргсян заверил, что в Армении созданы все необходимые условия для ведения бизнеса, получения прибыли и одновременного созидания страны. «Правительство приняло на себя обязательство всем бизнес-планам, независимо от объемов инвестиций, оказывать всяческое содействие», - сказал он.

Участники конференции в беседах с Радио Азатутюн отметили, что об очень тяжелой экономической ситуации в стране в прошлом году, на второй день своего пребывания в должности премьер-министра, заявил также Карен Карапетян. Был ли год его пребывания на посту премьера отмечен значительными изменениями и насколько Армения стала привлекательной страной? На эти вопросы бизнесмены ответили, что «есть недостаток доверия» и «красивым обещаниям многие не верят».

«Я не верю в правдивость слов президента. Про Карена Карапетяна мне нечего сказать. Он делал добрые дела. Карен Карапетян действительно может стать честным лидером Армении, совершающим дела на благо страны, если, конечно, он пришел не из Москвы, чтобы с помощью пряников стать хорошим человеком, а затем сказать: дорогой народ, я сделал для вас столько хорошего, прислушайтесь к моему последнему слову, давайте войдем в состав России, плевать на независимость. Если он это сделает, он намного хуже, чем Серж Саргсян», - сказал Вазген Касемджян.

«Будьте уверены, что многие в Диаспоре сегодня разочарованы ситуацией в Армении: эмиграцией, отсутствием улучшения в экономике», - сказал иорданский бизнесмен Саркис Снджяян.

«Армения пока не является местом для жизни для армян Диаспоры. Закон здесь еще не так укоренился», - отметил прибывший из Швейцарии бидзнесмен Артен Шелефян.

В Диаспоре осознают, что весна 2018 года станет решающей для будущего Армении. В ответ на вопрос, кто, по их мнению, должен занять должность премьер-министра, многие сказали, что личность не важна, важно проведение реформ и реальное выполнение положений новой Конституции.

Сегодня президент завершил выступление своим видением Армении - полноценно интегрированной в мире, сильной, развитой, прочной и гордой страной.

Вопрос журналистов о том, собирается ли он сам воплотить в жизнь это видение, заняв пост премьер-министра после завершения в апреле 2018 года срока президентских полномочий, Саргсян сегодня оставил без ответа.

Остались без ответа и вопросы Радио Азатутюн на ту же тему, адресованные премьер-министру Карену Карапетяну.