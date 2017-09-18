Серж Саргсян: «Мать Армения - Родина всех армян»

Президент Армении Серж Саргсян сегодня в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна принял участие в открытии VI Всеармянской конференции Армения-Диаспора. Президент Республики выступил с речью на первом пленарном заседании конференции.

В своей речи, текст которой опубликовала пресс-служба главы государства, Серж Саргсян сказал:

«Многоуважаемый Президент Республики Арцах,

Ваше Святейшество Католикос всех армян и Верховный Патриарх Гарегин II,

Ваше Святейшество Католикос Великого Дома Киликийского Арам I,

Достопочтенные духовные отцы,

Уважаемые коллеги,

Дорогие соотечественники,



Я рад приветствовать всех вас в столице всех армян Ереване в рамках VI Всеармянской конференции Армения-Диаспора. Уже стало доброй традицией регулярное проведение на Родине этого представительного форума общин и структур Армении, Арцаха и Диаспоры, во время которого мы все вместе обсуждаем ход реализуемых программ и намечаем старт новых инициатив по разным направлениям.



Многие из вас проделали долгий путь, чтобы приехать в столицу Ереван. Многим даже пришлось поменять три-четыре самолёта, чтобы сегодня находиться здесь, чтобы привезти наказы своих общин, их заботы и вопросы. Сердечно приветствую всех вас и добро пожаловать в Мать-Армению.



В течение двух дней конференции здесь, несомненно, будут обсуждаться важные вызовы и будут намечены новые возможности для Армянского мира и будущего армянского народа. Уверен, что стержнем обсуждений будет наше общее стремление к обустройству Отечества и строительству справедливой, развитой и солидарной страны.



В быстро развивающемся мире меняемся также мы, весь армянский народ. Меняются общины Диаспоры, церковь, общинные и общеармянские структуры и, следовательно, меняется также наша повестка дня. Конференции Армения-Диаспора являются уместным поводом для того, чтобы на важных вехах почувствовать дыхание друг друга.



На прошлой конференции прозвучало много мнений, был сделан ряд ценных предложений, часть из которых уже превратилась в текущие программы. В течение прошлой конференции, например, удостоилась одобрения идея сформировать Всеармянский совет, были обобщены несколько правовых пакетов, касающихся ликвидации последствий Геноцида армян и т.д.

Конечно, хорошие идеи становятся инициативами, а они уже должны превращаться в программы и действия. Обычно озвучивать идеи и инициативы намного легче, чем их реализовывать.



Сейчас, несомненно, назрела пора со всем вниманием изучить пройденный нами путь. Параллельно этому предлагаю использовать этот форум в качестве площадки стратегического диалога Армения-Диаспора, где в результате проводящихся в духе единства и плюрализма обсуждений родятся новые нацеленные на будущее программы действий для развития и укрепления Армении, Арцаха и общин Диаспоры.



Вне сомнений, что Третья Республика Армении несравненно более сильна, благодаря усилиям наших соотечественников, интегрированных в международное сообщество традиционных структур Диаспоры. Мы высоко ценим вклад всех и каждого из вас. В Армении и в Арцахе сегодня существуют все возможности, в первую очередь, для самореализации наших соотечественников, для достижения успеха в общественном, социальном или частном секторах и, наконец, для того, чтобы воплотить в жизнь ваше стремление конкретным делом или добрым советом помочь нашим усилиям по строительству лучшей страны.



Дорогие друзья,



Как бы мы ни ценили усилия традиционных институтов и преданных своему делу отдельных личностей, хотел бы напомнить всем нам, что без конструктивного привлечения молодёжи, без нового поколения наши усилия не будут полноценными. Следовательно, я сейчас адресую своё слово нашей прекрасной молодёжи.



В разных общинах Диаспоры, по причине тенденций глобализации, особенно в среде молодёжи растут ряды личностей, характеризующих себя как полиэтнические. Мы должны обратить особое внимание на эти тенденции и разработать новые программы для обеспечения культурного и профессионального развития нашей молодёжи, обогащения их идентичности.

В этом плане особого почитания достойны организации, которые силами энтузиастов Диаспоры организовывают программы профессиональной стажировки, предоставляют возможности для молодёжных собраний в Армении. Мы должны как в Армении и Арцахе, так и в разных общинах Диаспоры обогащать нашу жизнь для молодых людей, их же силами.



Считаю важным подчеркнуть ещё одно, часто ошибочно воспринимаемое обстоятельство: унаследованный нами от наших дедов завет единства никогда не означал единомыслия или необходимости превалирования мнения большинства над мнением личности. И в Армении, и в Диаспоре мы приветствуем и ценим плюрализм, что является важным условием для создания нового.



Призыв к триединству Армения-Арцах-Диаспора не должен рассматриваться как антоним самостоятельности. Наоборот, сотрудничая, плечом к плечу и только при сопоставлении различных подходов мы можем достигнуть эффективных решений. Наша сила в нашем плюрализме.



Во время каждого зарубежного путешествия я не упускаю повод на месте встретиться с представителями армянской общины. Все эти встречи выделяются особой теплотой, и я испытывал большую гордость, видя успехи наших сестёр и братьев. Везде я видел гордых армян, которые сохранили свой национальный облик и делают всё для того, чтобы передать от поколения к поколению наше богатое общее наследие.



Во время каждой встречи я видел, что каждая община имеет свой особый облик. Во время каждой такой встречи я обращался к вам и просил сохранять армянскую идентичность и одновременно быть лучшими гражданами своей страны, отринуть забвение, но в то же время интегрироваться наилучшим образом.



Четыре направления обсуждений, выбранные для VI Всеармянской конференции Армения-Диаспора, являются хорошей площадкой для того, чтобы поднять проблемы нашей объемной повестки, обсудить решения, сопоставить усилия разных государственных, общественных и общинных структур и утвердить новые направления тесного взаимодействия.



Уважаемые друзья,



В течение прошедших трёх лет в жизни Армении произошли значительные события. Сейчас мы находимся на пути перехода к полноценному парламентскому управлению. Это означает, что создаются новые возможности для участия в общественно-политической жизни страны и в плане принятия ответственности перед будущим.



Мой призыв адресован в первую очередь тем нашим соотечественникам, которые на протяжение многих лет искали пути сделать свои идеи развития и реформ слышимыми в Армении. Сейчас пришла пора воплощения идей в жизнь.

Как вы знаете, 6 декабря 2015 года общегосударственным референдумом в Армении приняты изменения в Конституцию, которые стали основой для революционных реформ в нашем государственном управлении, в общественной жизни и в политической сфере. Армения меняется, становится более открытой, гибкой и демократичной.



Меняются также наши граждане, политическая и общественная жизнь, становясь более законопослушными и организованными. Реалии углубления демократии, верховенства закона, ответственности властей, зрелости политических партий и гражданского общества - это мы должны непрерывно совершенствовать.

2 апреля 2017 года состоялись очередные парламентские выборы, которые прошли в условиях беспрецедентной прозрачности и на основании получившего высокие оценки международных специализированных структур нового Избирательного кодекса. Международные и местные наблюдатели высоко оценили это достижение на пути строительства демократии, что, конечно, было бы невозможно без зрелого гражданина, осознающих свою ответственность политических сил, укореняющейся культуры диалога и политической и финансовой помощи наших международных партнёров.



Обретающий плоть и кровь новый конституционный порядок является хорошей основой для закрепления культуры политического диалога, упрочения политических партий, гражданского общества и для того, чтобы в нашей стране углубилось и необратимо укоренилось уважение к законности. Важно также, чтобы мы всеми возможными современными средствами создали условия для того, чтобы ознакомить наших братьев и сестёр из Диаспоры с реальной жизнью Армении, независимо от их партийных или политических предпочтений. Только понимая объективную реальность и потребности друг друга мы сможем создать инклюзивную и реальную повестку.



Соотечественники!



Обобщая достижения и упущения двадцати пяти лет независимости, на первом заседании Национального Собрания 6-ого созыва мы опубликовали наши представления об основных приоритетах на предстоящие 25 лет. Улучшение демографической ситуации Армении было там одним из основных акцентов.

Мы констатируем, что демографические тенденции в нашей стране чрезвычайно тревожны и являются следствием многочисленных объективных и субъективных факторов четверти века. Наши шаги во все предстоящие годы будут направлены на увеличение темпов естественного роста населения Армении, существенное изменение соотношения эмиграции и иммиграции.



Мы объявили, что наша цель, чтобы Армения в 2040 году имела как минимум 4 миллиона жителей. Очевидно, что только увеличением уровня рождаемости, увеличением продолжительности жизни людей и другими улучшающими демографическую картину шагами мы с трудом достигнем этой цели, хотя и будем решительно двигаться вперёд по этим направлениям. Следовательно, целеустремлённость предполагает достижение в течение предстоящих 25 лет серьёзных показателей иммиграции в Армению.



Именно реализация этой задачи станет, по-моему, основной темой обсуждения нескольких предстоящих конференций Армения-Диаспора. До следующей конференции мы завершим планирование всех наших действий, кристаллизуем как логику наших общих шагов, так и комплекс целей и дел, выпадающих на долю каждой общины Диаспоры.



Следующая конференция Армения-Диаспора будет собранием для обсуждения общеармянской программы "4-х миллионная Армения" и действительным началом её реализации. Об этом договариваемся прямо сейчас, прямо здесь.

Структуры Армении и общеармянские уже долгое время ведут скоординированную работу для содействия репатриации молодых специалистов, предпринимателей из общин Диаспоры к армянской жизни, за что мы им благодарны. Думаю, что мы созрелидля серьёзного обсуждения вопроса об организации репатриации.



Дорогие братья и сёстры,



К сожалению, в прошлые три года продолжилась напряжённость в нашем регионе. В апреле 2016 года нашему народу вновь была навязана война, и мы вновь с честью противостояли варварству, порождённому доисторическим мышлением противника. Сегодня мы должны воздать хвалу самоотверженность наших солдат и офицеров, их героизм и боевой дух, но мы не должны забывать, что в краткой войне мы имели также потери. Честь и слава нашим Вооружённым силам.



В апреле 2016 года мы вновь показали миру наше единство и нерушимую силу армянского духа. Мы сплотились, напрягли свои силы на поле боя, чтобы затем закрепить свои интересы за столом переговоров. Уверен, что международные суды ещё вынесут свои вердикты относительно варварских действий азербайджанцев. Вооружённые силы Армении и Арцаха сегодня в этом нестабильном регионе являются гарантом безопасности и мира, и перед международным сообществом мы выполняем свои международные обязательства. Армянский солдат здесь охраняет мир против утративших связь с реальностью властей соседней страны. Пропаганда армянофобии со стороны властей Азербайджана внутри страны и попытки вывести эту пропаганду на международную арену создают ситуацию, в которой армянское общество в Арцахе, Армении и Диаспоре ещё больше ужесточит свою готовую к компромиссу позицию.



Не может быть никакого стабильного мира, пока руководство Азербайджана не смирится с существованием принятых международным сообществом принципов. Мы убеждены, что для сохранения международного мира и предотвращения конфликтов важна реализация прав человека, в том числе права народов на равноправие и самоопределение, поскольку почти во всех случаях ограничение этого права вызывает политический кризис, а затем - войну.



В последнее десятилетие, почему бы и нет, даже с мая 1994 года, много говорилось о мирном урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта, об элементах и принципах урегулирования. Вы также в ходе этой конференции, несомненно, обсудите проблему, рассматривая её со всех возможных сторон.

Считаю необходимым констатировать, что позиция государства осталась прежней - население Республики Арцах имеет естественное право свободно, независимо и безопасно жить в собственной стране, и регулярно проводимыми очередными выборами, стабильной государственной системой, развивающейся экономикой и усилиями патриотичных граждан каждый день реализует это своё право.



Реализация гражданами Арцаха своего неотъемлемого права - исторический факт. Остальные вопросы можно урегулировать посредством мирных переговоров. В течение многих лет мы доказали, несмотря на всякие политические мифы, нас невозможно свернуть с этого пути.



Уважаемые коллеги,



Нестабильная ситуация на наших границах прежде всего вынуждает нас быть более бдительными в отношении внешних опасностей и самоорганизоваться в своей стране, выстраивая более эффективную систему государственного управления, продолжая укреплять демократические институты, усиливая и развивая экономику. В этом сложном регионе мы ещё вынуждены жить в условиях блокады.



Несмотря на нашу добрую волю, высоко оцененную со стороны международных партнёров политическую храбрость, Турция отказалась воплотить в жизнь подписанные в 2009 году два Цюрихских протокола. Более того, попыталась держать Армению в заложниках этих подписей, ещё раз доказав миру, что установление мира в этом регионе не вытекает из интересов нынешней администрации этой страны.



16 февраля 2015 года я отозвал подписанные протоколы из повестки Национального Собрания. В том же году с высокой трибуны ООН я уже заявил в связи с этим вопросом последнее слово Армении и эта моя позиция не изменилась.



Видя непрекращающиеся отговорки Турции, что накануне 100-ой годовщины Геноцида армян стало просто презрением в отношении ценностей современной цивилизации, думаю, международное сообщество и армянская диаспора отныне должны следовать новой стратегии.



Многие передовые страны мира уже признали и осудили Геноцид армян. Проживающие в этих странах наши соотечественники могут с гордостью провозгласить свою победу, и с этой гордостью можем работать с этими странами в направлении формирования новой повестки.



В контексте перемен в современном мире мы должны по-новому рассматривать “мягкую силу” нашей Диаспоры и её возможности в общественной дипломатии, что может ещё более усилить официальную дипломатию. В своём послании, адресованном новоизбранному Национальному Собранию Армении, я уже представил важность внедрения принципов, направленных на повышение эффективности парламентской дипломатии, которая, несомненно, станет более мощной при содействии отдельных личностей и институтов Диаспоры.

Уверен, что усилия по непрерывному выявлению потенциала Диаспоры и Родины получат новый импульс с формированием Всеармянского совета. Эта конференция ознаменована также ещё одним решающим шагом, направленным на формирование этого Совета. Сегодня мы обобщим выполненную в течение прошедших двух лет подготовительную работу и в рамках празднования 100-летней годовщины героических майских сражений 1918 года и провозглашения Первой Республики примем окончательное решение.



Дорогие друзья,



Поощрение взаимной вовлечённости со всеми слоями Диаспоры, содействие сохранению армянства в Диаспоре, оказание и координация помощи оказавшимся в чрезвычайных ситуациях нашим соотечественникам, в особенности, сирийским армянам, было стержнем государственной политики. В течение 26 лет независимости представители нашей предпринимательской общественности осуществили многие пожертвования и благотворительные проекты в Армении и Арцахе. Сделаны инвестиции также в наше светлое будущее в лице центов «Тумо», «Смарт-центры» и др.



Сейчас мы говорим, что нужно сделать шаг вперёд и обратить в сторону Армении также те инвестиционный силы Диаспоры, которые хотят заниматься предпринимательством и получать доход, параллельно обустраивая нашу страну, создавая рабочие места, содействуя развитию социального капитала и, наконец, репатриации. Такие воодушевляющие примеры мы уже сегодня имеем.



Для этого в Армении созданы все необходимые условия и инвестиционная среда. Вовлечение наших сестёр и братьев Диаспоры позволит также обогатить и развить нашу армянскую предпринимательскую культуру, поднимет привлекательность страны для внешних рынков, приемлемость в мире, умножит наше богатство. Правительство приняло на себя обязательство всем бизнес-планам, независимо от объёмов инвестиций, оказывать всяческое содействие.

Прочно стоящая на ногах наша Родина сегодня имеет силу и волю, наконец, разработать концепцию стратегического развития отношений Армения-Диаспора.

То поле, на котором мы будем строить сотрудничество Родина-Диаспора, - видение сильной и развитой Армении, независимого и безопасного Арцаха, организованных общин Диаспоры, с армянским духом, энергией и присущим армянам полётом мысли.



Мать Армения - Родина всех армян, независимо от политических и иных пристрастий. Мы знаем и ценим Диаспору в её многообразной сущности. В последние годы по разным поводам я встречаюсь со многими молодыми людьми, достигшими большого успеха или ещё находящимися на этом пути, вижу их рвение быть полезными Родине. Мы должны найти новые пути для обеспечения их вовлечённости.



Наши общины Диаспоры разнообразны и неоднородны, в зависимости от того, когда и по каким причинам они сформировались. Неоднородны как по их историческому опыту, так и по политическим взглядам. Будучи своеобразными, сети должны переплетаться и сотрудничать друг с другом как для достижения успеха в принимающей их стране, так и с целью строительства будущего Матери-Армении.



Уважаемые коллеги,



Говоря о будущем Диаспоры, сохранении самобытности в разных общинах, культурном развитии и интегрировании в чужие общества и достижении успеха, несомненно, нужно иметь в виду важные происходящие в мире перемены и шагать в ногу со временем.



Глобальные миграционные тенденции касаются также Армении и рассеянных по миру армянских общин. Происходит миграция больших групп людей не только из стран бывшего социалистического лагеря в страны имеющие более привлекательные рынки труда, но и из стран Ближнего Востока в Канаду, Соединённые Штаты и Европу.



Мы сегодня свидетели того, как меняется именно структура состоявшихся общин Диаспоры. Да, мы видим, что Армения и различные армянские общины стали сообщающимися сосудами. Наша задача, чтобы эти контакты и коммуникации послужили развитию и усилению как Армении, так и армянской общины, находящейся в любом уголке мира.



Мы неизбежно должны сделать предметом изучения вопросы, связанные с идентичностью армянина. Я рад, что этот вопрос нашёл место в повестке этой конференции. Уверен, что важнейший фактор сохранения армянской идентичности вне родины - мощная, развивающаяся и справедливая Армения.

Вот та притягательная и живительная сила, которая ещё больше укрепляет наших сестёр и братьев в странах их проживания. Конечно, как выявили авторы одного исследования, проведённого под эгидой фонда «Гюльбенкян», в это время мы должны обратить особое внимание и держать в сфере постоянной заботы развитие существующих общеармянских и общинных структур и реализацию инициатив инклюзивного характера.



Нужно заметить, что после провозглашения независимости изменилась также логика и динамика отношений Родина-Диаспора. В течение предыдущих 26 лет мы ещё воспринимали все возможности, вытекающие из обладания независимой государственностью, и открывали новые горизонты взаимодействия.

Армения будет полноценно интегрированной в мире, сильной, развитой, прочной и гордой страной. Вот, как мы это видим.



Желаю успеха всем в этих трёхдневных обсуждениях.

Спасибо».