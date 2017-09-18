Налбандян: «Речь идет о тех территориях, в случае возвращения которых урон системе безопасности нанесен не будет»

На открывшейся сегодня в Ереване VI Всеармянской конференции Армения-Диаспора министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, говоря об урегулировании карабахского конфликта, коснулся вопроса возвращения прилегающих к Нагорному Карабаху территорий.

«Речь идет о возвращении тех территорий, в случае возвращения которых урон системе безопасности нанесен не будет и урегулирование не будет поставлено под угрозу», - пояснил глава внешнеполитического ведомства Армении.

Налбандян говорил также о других элементах урегулирования: «Сопредседатели говорят, что население Нагорного Карабаха должно само определить свое будущее посредством свободного волеизъявления, которое должно иметь для всех международную юридическую силу. До организации этого волеизъявления с целью определения окончательного статуса у Нагорного Карабаха должен быть промежуточный статус, это означает, что затем будет также окончательный статус. Многие страны, которые использовали свое право на самоопределение, прошли этот пусть с такими статусами: промежуточный, временный, а затем окончательный. В случае промежуточного статуса международное сообщество соответствующим решением, возможно, Совета безопасности [ООН], должно признать этот промежуточный статус».

Касаясь гарантий безопасности Нагорного Карабаха, глава МИД Армении сказал, что это должны быть многоуровневые гарантии.

«Что говорят сопредседатели?.. они говорят, что для урегулирования карабахской проблемы Карабаху нужны многоуровневые международные гарантии безопасности. Многоуровневый означает, что должны быть ни только многонациональные миротворческие силы вокруг Карабаха или гарантии безопасности посредством соответствующей резолюции Совета безопасности, но также, например, должно быть признано, что Армения является гарантом безопасности Карабаха. Также Армия обороны Нагорного Карабаха должна быть гарантией безопасности».

По словам Налбандяна, без обеспечения гарантий полной безопасности урегулирование карабахской проблемы будет невозможно.