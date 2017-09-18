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Политика

Аргументы блока «Елк» в пользу выхода из ЕАЭС неубедительны – вице-премьер

Министр международной экономической интеграции и реформ, вице-премьер Ваче Габриелян, 18 сентября 2017 г.

Министр международной экономической интеграции и реформ, вице-премьер Ваче Габриелян негативно оценивает инициативу оппозиционного блока «Елк» о выходе Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По убеждению вице-премьера, аргументы «Елк» неубедительны.

«Пусть «Елк» подробно представит, потому что его документ эклектичен и аргументы не самые лучшие», - сказал Габриелян, добавив, что в случае выхода из союза Армения может потерять «экономические выгоды».

Между тем, член парламентской фракции «Елк» Мане Тандилян призывает министра международной экономической интеграции и реформ прийти в парламент и обосновать свои слова. Отметим, что «Елк» выступил с предложением о создании в парламенте временной комиссии, которая, по мнению оппозиционеров, должна представить заключение о выгодах и убытках от членства Армении в ЕАЭС. Между тем, правящая Республиканская партия Армении (РПА) заявила, что инициатива «Елк» уже провалилась.

«Я жду выступления Ваче Габриеляна на заседании временной комиссии, в котором он обоснует сказанное им. Даже создание или несоздание этой комиссии будет признаком того, насколько они уверены, что наш подход не обоснован и насколько они готовы отстоять свою точку зрения», - в беседе с Радио Азатутюн сказала Мане Тандилян.

«Думаю, каждый общественный, политический деятель, убежденный в том, что он прав, может, должен и обязан представить общественности свою точку зрения. Если правящая сила отклонит создание подобной комиссии, значит, они избегают [представления своей точки зрения], потому что все показатели говорят против их утверждений, значит, им нечего сказать. Если есть, что сказать, пусть представят свои аргументы», - добавила она.

Мане Тандилян подчеркивает, что если правящая партия отвергнет их предложение о создании временной комиссии по выходу из ЕАЭС, все равно, руководствуясь законом о регламенте НС, оппозиционная фракция, независимо от позиции правящего большинства, может сделать вопрос выхода из ЕАЭС предметом обсуждения на пленарном заседании парламента.

​По убеждению политологов, эта программа фракции «Елк», имеющей в парламенте всего 9 мандатов, может оказать влияние только в том случае, если будет пользоваться широкой общественной поддержкой. А для этого, по мнению политологов, оппозиционеры должны провести дискуссии по этому вопросу также за стенами парламента.

Мане Тандилян, 18 сентября 2017 г.
Мане Тандилян, 18 сентября 2017 г.

На вопрос, готова ли оппозиционная сила выйти на улицы с требованием о выходе из ЕАЭС, депутат от блока «Елк» Мане Тандилян ответила, что митинги должны быть не целью, а следствием процесса. До того как вывести людей на улицы, сначала они должны проинформировать их, показать, что потеряла Армения после вступления в этот союз.

«Кого вывести на улицы, когда люди даже не проинформированы о том, чего лишилась Республика Армения, чего лишились они сами, их дети, когда Армения оказалась в ЕАЭС и отказалась от Соглашения об ассоциации с ЕС. Без анализа всего этого и осознанного требования людей их выход на улицы, по сути, станет самоцелью, - сказала Тандилян, приведя следующей пример: - Когда начались митинги движения «Я против»? Когда мы в достаточной степени проинформировали людей о том, что произойдет с их доходами. Путь, который мы сейчас избрали, это именно шаги по информированию, в том числе и создание комиссии».

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