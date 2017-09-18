Аргументы блока «Елк» в пользу выхода из ЕАЭС неубедительны – вице-премьер

Министр международной экономической интеграции и реформ, вице-премьер Ваче Габриелян негативно оценивает инициативу оппозиционного блока «Елк» о выходе Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По убеждению вице-премьера, аргументы «Елк» неубедительны.

«Пусть «Елк» подробно представит, потому что его документ эклектичен и аргументы не самые лучшие», - сказал Габриелян, добавив, что в случае выхода из союза Армения может потерять «экономические выгоды».

Между тем, член парламентской фракции «Елк» Мане Тандилян призывает министра международной экономической интеграции и реформ прийти в парламент и обосновать свои слова. Отметим, что «Елк» выступил с предложением о создании в парламенте временной комиссии, которая, по мнению оппозиционеров, должна представить заключение о выгодах и убытках от членства Армении в ЕАЭС. Между тем, правящая Республиканская партия Армении (РПА) заявила, что инициатива «Елк» уже провалилась.

«Я жду выступления Ваче Габриеляна на заседании временной комиссии, в котором он обоснует сказанное им. Даже создание или несоздание этой комиссии будет признаком того, насколько они уверены, что наш подход не обоснован и насколько они готовы отстоять свою точку зрения», - в беседе с Радио Азатутюн сказала Мане Тандилян.

«Думаю, каждый общественный, политический деятель, убежденный в том, что он прав, может, должен и обязан представить общественности свою точку зрения. Если правящая сила отклонит создание подобной комиссии, значит, они избегают [представления своей точки зрения], потому что все показатели говорят против их утверждений, значит, им нечего сказать. Если есть, что сказать, пусть представят свои аргументы», - добавила она.

Мане Тандилян подчеркивает, что если правящая партия отвергнет их предложение о создании временной комиссии по выходу из ЕАЭС, все равно, руководствуясь законом о регламенте НС, оппозиционная фракция, независимо от позиции правящего большинства, может сделать вопрос выхода из ЕАЭС предметом обсуждения на пленарном заседании парламента.

​По убеждению политологов, эта программа фракции «Елк», имеющей в парламенте всего 9 мандатов, может оказать влияние только в том случае, если будет пользоваться широкой общественной поддержкой. А для этого, по мнению политологов, оппозиционеры должны провести дискуссии по этому вопросу также за стенами парламента.

На вопрос, готова ли оппозиционная сила выйти на улицы с требованием о выходе из ЕАЭС, депутат от блока «Елк» Мане Тандилян ответила, что митинги должны быть не целью, а следствием процесса. До того как вывести людей на улицы, сначала они должны проинформировать их, показать, что потеряла Армения после вступления в этот союз.

«Кого вывести на улицы, когда люди даже не проинформированы о том, чего лишилась Республика Армения, чего лишились они сами, их дети, когда Армения оказалась в ЕАЭС и отказалась от Соглашения об ассоциации с ЕС. Без анализа всего этого и осознанного требования людей их выход на улицы, по сути, станет самоцелью, - сказала Тандилян, приведя следующей пример: - Когда начались митинги движения «Я против»? Когда мы в достаточной степени проинформировали людей о том, что произойдет с их доходами. Путь, который мы сейчас избрали, это именно шаги по информированию, в том числе и создание комиссии».