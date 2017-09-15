Ваграм Багдасарян: Проект о выходе из ЕАЭС - это отклоненный проект

Введенный на днях в обращение в Национальном собрании Армении проект о выходе Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - это отклоненный проект. Такое заявление сегодня на брифинге с журналистами сделал руководитель имеющей большинство в парламенте фракции Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян.

По словам Багдасаряна, об этом знает и разработавшая этот проект фракция «Елк» («Выход»).

Несколько дней назад оппозиционная фракция «Елк» представила проект заявления парламента о прекращении действия договора о присоединении Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). По мнению оппозиционной фракции, членство в ЕАЭС невыгодно для Армении: в результате присоединения к этому объединению был зафиксирован существенный регресс в социально-экономической сфере, не укрепилась и безопасность страны.

Альтернативой ЕАЭС, по мнению «Елк», является сотрудничество с Евросоюзом в рамках Соглашения об ассоциации.

«Я очень извиняюсь, но это сродни шоу, просто дежурно внесли проект, чтобы выразить свою преданность Западу», - сегодня заявил глава фракции правящей партии Ваграм Багдасарян.

Глава фракции «Елк» Никол Пашинян сегодня заявил, что для «Елк» неприемлемо воспроизводство власти Сержа Саргсяна на посту премьер-министра. По словам оппозиционного деятеля, они готовы сделать все для предотвращения подобного развития событий, но при этом добавил, что будут действовать в рамках тех полномочий, которые предоставит им народ. «Сегодня мы говорим от имени 122 тысяч 65 граждан, Когда выяснится, что 500, 600, 700 тысяч человек нам разрешают говорить от их имени, я вам гарантирую, что воля этих граждан станет политическим фактом», - сказал Пашинян.

По словам главы фракции «Елк», в соответствии с измененной Конституцией осуществить смену власти гораздо проще: «Если есть народ, который хочет осуществить смену власти, и если есть политическая сила, готовая превратить волю народа в политический факт, то по этой Конституции это осуществить гораздо проще».

Секретарь фракции «Царукян» Ваге Энфиаджян примерно половину времени, выделенного на проведение брифинга, сегодня использовал на то, чтобы доказать, что фракция «Царукян» является оппозицией. Один из журналистов задал ему вопрос: «Есть сведения, что вы оппозиционная фракция. Оппозицией к какой политической силе вы являетесь, если вы не критикуете Сержа Саргсяна, а Гагик Царукян говорит, что Карен Карапетян - его друг?»

На это Энфиаджян ответил: «Мы никогда не считали самоцелью критику какого-либо лица или явления, мы этим не занимались. Межличностные отношения не столь уж связаны с политическими проявлениями и подходами».

Касаясь вчерашней стрельбы и убийства возле рынка «Вернисаж» в центре Еревана, Никол Пашинян высказал мнение, что эти выстрелы являются результатом «разборки» внутри РПА. «Вчерашние выстрелы связаны с предстоящими 5 ноября выборами мэра города Алаверди.​ Это внутриреспубликанская разборка, проявления которой, к сожалению, мы в ближайшее время также сможем увидеть».

Между тем, глава фракции РПА Ваган Багдасарян считает, что вчерашние события не могут быть связаны с выборами.

Члены правящей коалиции – РПА и АРФ «Дашнакцутюн» - не исключают, что вчерашний инцидент возле «Вернисажа» произошел на бытовой почве.

По мнению представителя АРФ «Дашнакцутюн» Армена Рустамяна, в Армении нет повсеместной криминализации.

Ваграм Багдасарян также не считает ситуацию опасной. По его словам, Армения является одной из самых безопасных стран, поэтому он не видит необходимости в смене руководства полиции.

Между тем, Никол Пашинян заявил: «Криминализация и республиканизация являются словами-синонимами».

На вопрос, потребует ли считающий себя оппозицией блок «Царукян» отставки главы полиции Владимира Гаспаряна, Ваге Энфиаджян ответил: «Я не вижу никакой проблемы или препятствия для того, чтобы в случае необходимости выступить с подобными формулировками, если мы сочтем, что назрел момент и ситуация неуправляемая».