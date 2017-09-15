Haaretz: Новость об экстрадиции Лапшина удивила МИД Израиля

«Я не совершал попытку самоубийства, наоборот, заключенные мне угрожали», - в беседе с израильской газетой Haaretz сказал помилованный на днях президентом Азербайджана и экстрадированный в Израиль блогер Александр Лапшин.

Лапшин, который был приговорен бакинским судом к трем годам лишения свободы за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями и указом президента Азербайджана Ильхама Алиева 11 сентября помилован, 14 сентября в сопровождении матери, Беллы Лапшиной, прибыл в Израиль.

По сообщению Haaretz, семья Лапшина встретила его у самолета. Блогер, имеющий гражданства России и Израиля, опроверг заявление представителя правительства Азербайджана о том, что он в тюрьме якобы совершил попытку самоубийства.

«В Баку с первого же дня заключенные мне постоянно угрожали расправой», - сказал он.

А сегодня в своем блоге Лапшин сообщил, что в ночь с 10-го на 11 сентября он не совершал попытку самоубийства, а подвергся избиению со стороны неизвестных лиц, после чего оказался в бакинской больнице.

Газета сообщает, что высокопоставленные израильские чиновники на этой неделе заявили, что новость о помиловании Лапшина удивила Министерство иностранных дел Израиля и посольство Израиля в Баку.

«По мнению израильских чиновников, попытка самоубийства и опасение властей Азербайджана, что в бакинской тюрьме израильский блогер умрет, стали причиной скорого помилования Лапшина», - пишет израильское издание.

Комментируя неожиданную новость о помиловании Лапшина, помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов заявил, что официальный Баку давно был готов экстрадировать блогера в Израиль, однако процесс затянулся по вине властей этой страны.

«В результате был зарегистрирован неприятный инцидент, Лапшин в тюрьме совершил попытку самоубийства, которая, однако, была предотвращена благодаря бдительности тюремных надзирателей», - сказал азербайджанский чиновник.