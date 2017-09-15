Минобороны Карабаха опровергает информацию азербайджанских СМИ о ЧП в Армии обороны

Министерство обороны Карабаха назвало дезинформацией сообщения ряда азербайджанских СМИ о гибели военнослужащих Армии обороны.

В сообщении пресс-службы оборонного ведомства отмечается, что распространенная в некоторых азербайджанских СМИ информация о том, что из-за падения в ущелье грузового автомобиля в одной из воинских частей Карабаха погибли восемь и пострадали четверо военнослужащих, является «очередной дезинформацией азербайджанской пропаганды».

«Министерство обороны Карабаха заявляет, что в последние дни в армии чрезвычайных инцидентов не было. Призываем отечественные СМИ не попадаться в информационный капкан противника и, публикуя информацию об армии, пользоваться исключительно официальными сообщениями», - подчеркнули в пресс-службе.

В Минобороны Карабаха также отметили, что «передовые подразделения Армии обороны продолжают полностью контролировать ситуацию на передовой и внимательно выполнять свои боевые задачи».