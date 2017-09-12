Послы ЕС: В данный момент нет обстоятельств, мешающих подписанию нового соглашения Армения-ЕС

Армения сделала стратегический шаг, когда в 2013 году решила подписать меморандум о вступлении в Таможенный союз, а затем в Евразийский экономический союз. Сегодня на встрече с журналистами такое мнение высказал чрезвычайный и полномочный посол Германии в Армении Матиас Кислер, отвечая на напоминание Радио Азатутюн о том, что в прошлом месяце президент Армении Серж Саргсян намекнул на то, что Соглашение об ассоциации с ЕС не было подписано из-за позиции Евросоюза.

«Евросоюз признал решение Армении о вступлении в ЕАЭС, потому что Евросоюз и Армения являются равными партнерами», - сказал посол Кислер.

В конце августа на встрече с участниками всеармянского молодежного слета «Базе» президент Армении Серж Саргсян сказал, что армянская сторона вела переговоры как с Евразийским экономическим союзом, так и с Европейским союзом, поскольку с самого начала обе стороны говорили, что никто не будет мешать другой. «Но когда ЕС сказал, что это мешает, что мы должны были сделать?» - задал вопрос Саргсян.

«ЕС предлагает сотрудничество, но не принуждает к нему», - сегодня сказал посол Германии в Армении, подчеркнув, что именно в этом духе проходили переговоры вокруг нового соглашения.

Завершающий свою миссию в Армении посол Франции Жан-Франсуа Шарпантье, который также участвовал в пресс-конференции, согласившись со своим немецким коллегой, сказал, что техническая проблема, тем не менее, была. По его словам, естественно, что одновременно нельзя находиться в «двух зонах», однако это не означает, что суверенная страна не может выбрать для себя соответствующий вариант и прояснить дальнейшие планы.

«В тот день, когда будет подписано соглашение Армения-ЕС, думаю, для этого есть все предпосылки, тогда Армения станет единственной страной, которая, будучи членом ЕАЭС, одновременно будет иметь договор с ЕС. А этот договор будет амбициозной и смелой программой, имеющей перспективы диалога и открывающей для Армении широкие горизонты деятельности», - сказал Жан-Франсуа Шарпантье.

Послы считают важным «заглядывать в будущее» и «не смотреть назад». Посол Германии подчеркнул, что в ноябре ЕС готов заключить с Арменией новое соглашение о сотрудничестве и «в настоящий момент нет никаких обстоятельств, которые могли бы помешать этому процессу».

«Я считаю новое соглашение большим успехом и считаю, что если оно будет подписано, то это даст новые и многоплановые возможности с точки зрения углубления сотрудничества между ЕС и Арменией», - сказал посол Германии.

Напомним, что новое соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом было парафировано в марте 2017 года. Новый документ, по мнению экспертов, особенно с экономической точки зрения, является более скромным по сравнению с нереализованным Соглашением об ассоциации. В основе нового соглашения лежит твердая приверженность демократии, правам человека и верховенству закона.

Кстати, сегодня, говоря о правах человека, послы объявили о новом конкурсе. По словам посла Германии, конкурсная премия в 1000 евро будет предоставлена тому проекту, который внес особый вклад в дело создания равных возможностей для женщин, детей, инвалидов, сирот и других уязвимых групп в Армении.