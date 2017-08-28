Серж Саргсян: У нас нет оснований не подписывать соглашение с ЕС

Осенью Армения подпишет Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским союзом. Как сообщает «Арменпресс», об этом на встрече с участниками всеармянского молодёжного слёта «Базе» заявил президент Армении Серж Саргсян, отвечая на вопрос одного из участников встречи.

«Да, мы собираемся подписать его осенью. Почему я говорю это с такой уверенностью? Потому что документ уже парафирован. Если я не ошибаюсь, мы объявили в марте, что документ, в общем, уже согласован, и после этого мы его парафировали. У нас нет оснований не подписывать этот документ», - сказал президент.

Серж Саргсян также отметил, что некоторые зарубежные СМИ пытаются представить принятое в 2013 году решение Армении о присоединении к Евразийскому экономическому союзу «решением, принятым за одну ночь», что безосновательно и просто смешно.

«Мы вели переговоры как с Евразийским экономическим союзом, так и с Европейским союзом, поскольку с самого начала обе стороны говорили, что никто не будет мешать другой. Но когда ЕС сказал, что это мешает, что мы должны были сделать?» - сказал Серж Саргсян.