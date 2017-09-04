Замглавы МО РА: В неучастии Армении в учениях НАТО в Грузии «нет никакого политического мотива»

Армения официально не подтвердила свое участие в стартовавших 3 сентября в Грузии военных учениях НАТО. Об этом сегодня заявил заместитель министра обороны Армении Артак Закарян, добавив, что участие было запланировано, однако в программы были внесены изменения.

«Официально не было заявлено, что мы будем участвовать, чтобы сейчас говорить, что мы не участвуем, - отвечая на вопросы журналистов, отметил замминистра. – А в любых программах некоторые изменения возможны. Не надо видеть в этом что-то необычное, это обычная, ежедневная деятельность вооруженных сил, и в их программы могут вноситься определенные изменения».

Вчера представитель Минобороны Грузии Гиоргий Качарава сообщил СМИ, что Армения в последний момент отказалась от участия в многонациональных учениях «Agile Spirit 2017» в рамках сотрудничества Грузия-НАТО.

«Министерство обороны Армении заблаговременно заявило об участии в учениях «Agile Spirit 2017» в Грузии. Но, к сожалению, в последний момент наши соседи отказались от участия», - цитируют армянские СМИ Георгия Качарава.

По его словам, в этих учениях от Армении должны были принять участие три военных врача, но их отсутствие, по словам Гиоргия Качарава «существенно не повлияет на ход учений».

На вопрос Радио Азатутюн, если Армения официально не подтвердила свое участие, то почему грузинская сторона от имени Армении делает подобные заявления, замминистра обороны ответил: «Я не знаю, откуда наши грузинские коллеги взяли [информацию], чтобы делать подобное заявление. Этот вопрос будет уточнен по соответствующим каналам. А что касается самого участия или неучастия в учениях, то Армения никогда официально не заявляла, что обязательно будет участвовать», - отметил Артак Закарян.

В ответ на уточняющий вопрос о возможном вмешательстве ОДКБ замминистра заверил: «Я уверен, что никакого политического мотива нет. Никакого вмешательства нет».

Отметим, что учения организованы совместно с корпусом морской пехоты США, проходят на территории полигона Орфоло и в бронетанковом центре в грузинском регионе Самцхе-Джавахети. В ходе учений, которые продлятся до 11 сентября, будут отрабатываться действия по обеспечению стабильности, навыки проведения наступательных и оборонительных операций. В учениях принимают участие военнослужащие Грузии, США, Болгарии, Латвии, Румынии, Украины.