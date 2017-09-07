Бако Саакян в третий раз занял пост президента Карабаха

В столице Нагорного Карабаха Степанакерте сегодня состоялась церемония инаугурации переизбранного президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна.

Церемония инаугурации президента состоялась на специальном заседании Национального собрания Карабаха в большом зале заседаний парламента. На Евангелии 17-го века и Конституции Нагорного Карабаха Саакян поклялся сохранять суверенитет и территориальную целостность. «Вступая в должность президента Республики Арцах, клянусь безоговорочно выполнять требования Конституции, уважать права и свободы человека и гражданина, обеспечивать суверенитет, независимость, территориальную целостность и безопасность Республики, во славу Республики Арцах и во имя благоденствия народа Арцаха», - сказал он.

После прошедшего в начале этого года конституционного референдума Карабах перешел к полностью президентской системе правления. В предстоящие три года Нагорный Карабах будет управляться в режиме переходного периода.

Право избрать президента на переходный период было дано парламенту, который 19 июля этого года большинством голосов переизбрал на этот пост действующего президента Бако Саакяна.

После получения поздравлений по случаю переизбрания Бако Саакян выступил с речью, заявив, что особое внимание будет уделять безопасности, благосостоянию, демократии и правам человека, продолжит развивать экономику. «Мы сделаем все для того, чтобы высоко держать честь и достоинство армянского народа. И на этом пути я всем нам желаю успеха».

В соответствии с Конституцией, сегодня правительство Нагорного Карабаха подало в отставку. В предстоящие 20 дней президент Бако Саакян сформирует и возглавит новое правительство.

Должность премьер-министра в Карабахе упраздняется, она заменяется должностью госминистра. Премьер-министром Карабаха до этого был Араик Арутюнян.