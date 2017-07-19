На пост президента Нагорного Кара-баха переизбран Бако Саакян

Бако Саакян сегодня был переизбран на должность президента Нагорного Карабаха.

Выборы состоялись на специальном заседании Национального собрания Карабаха. За Бако Саакяна проголосовали 28 депутатов, за его единственного соперника, бывшего мэра Степанакерта, депутата Эдуарда Агабекяна – 4 депутата.

Напомним, три крупнейшие фракции парламента Нагорного Карабаха - «Родина», «Дашнакцутюн» и «Демократия», поддерживали на выборах кандидатуру действующего президента Бако Саакяна, уже 10 лет занимающего этот пост. Оппозиционная фракция «Движение-88» и руководитель оппозиционной фракции «Возрождение» Айк Ханумян - Эдуарда Агабекяна.

В парламенте Нагорного Карабаха всего 33 места.

На специальном заседании первой была представлена кандидатура Агабекяна, после чего оппозиционный кандидат выступил с речью. Он говорил об апрельских событиях 2016 года, отметив, что до этих событий обсуждался вопрос конституционных изменений и тогда не стоял вопрос об изменении модели правления. Затем появилась идея о том, что Карабах должен стать государством с парламентской формой правления, между тем уже после апрельской войны непонятным образом фракции изменили свою позицию и стали поддерживать президентскую модель правления. Оппозиционный деятель счел опасным то, что со стороны выдвинувших действующего президента фракций делается попытка сделать его несменяемым, что, по его мнению, ошибочно, и он считает, что руководитель государства должен периодически сменяться, поскольку так государства развиваются.

Агабекян говорил и о внешней политике, особенно настаивал на том, что Карабах должен стать стороной переговоров по урегулированию карабахского конфликта.

Касаясь вопросов безопасности, оппозиционный деятель сказал, что во время выборов 2005-го, 2012-го и 2015 годов они поднимали вопрос важности оснащения боевых позиций, их пополнения оружием, но их с иронией обвиняли в милитаризме, между тем апрельская война показала, что это было необходимо. Их призывы не были услышаны, были жертвы, и теперь не ясно, кто за это ответит и вообще ответит ли кто-либо за произошедшее, подчеркнул Эдуард Агабекян.

Он сказал, что Карабах должен руководствоваться моделью «нация-армия», резервист должен проходить переподготовки, должен быть готов к войне.

Затем кандидатуру Бако Саакяна представил председатель Национального собрания Ашот Гулян, который также является руководителем партии «Демократия». Он сказал, что в ближайшем будущем Карабах ждет важный этап: в сентябре правительство возглавит президент, тот президент, которого сегодня изберет парламент, в переходный переход правительство также будет действовать согласно измененной Конституции. Таким образом, в Карабахе не будет премьер-министра, в сентябре эта должность будет заменена на должность госминистра, а правительство возглавит новый президент, который избирается на переходный период, сроком на 3 года.

Гулян представил некоторые достижения Бако Саакяна, добавив, что считает, что надежды на построение демократического государства оправдаются сегодняшним выбором.

Были также выступления представителей других фракций, поддержавших кандидатуру действующего президента.

Затем выступил Бако Саакян, который сначала поблагодарил выдвинувшие его фракции и депутатов, отметил важность сотрудничества между президентом и Национальным собранием на переходном этапе, сказал, что готов взять на себя эти полномочия, поскольку понимает, что в ближайшем будущем Карабаху нужна стабильность для прохождения этого этапа изменений, нужен переходный этап в три года для того, чтобы новая Конституция полностью вступила в силу.

Саакян представил ряд достижений за последние годы, в частности, становление демократической системы и гражданского общества.

Он подчеркнул, что сфере обороны государство придавало и продолжит придавать первостепенное значение. Говоря об апрельской войне, Бако Саакян отметил, что азербайджанская сторона планировала «блицкриг», который провалился, и заверил, что многие выявившиеся в то время проблемы сегодня уже решены и продолжают решаться.

Он заявил, что пополнение армии будет продолжено, решение карабахского конфликта должно быть найдено и должен быть восстановлен полноценный переговорный формат: Карабах должен возвратиться за стол переговоров.

Саакян также представил социально-экономические показатели, в частности, отметил, что население Нагорного Карабаха растет, туризм растет ежегодно в среднем на 12,9%.

По его убеждению, до 2020 года нужно обращать внимание на безопасность и пополнять армию.

Бако Саакян руководит Нагорным Карабахом уже 10 лет и продолжит руководить еще в течение 3-летнего переходного периода, до полного вступления в силу измененной Конституции.

После завершения переходного периода, в 2020 году, в Нагорном Карабахе будут проведены парламентские и президентские выборы.