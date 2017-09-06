Инструкцию об ограничении работы журналистов «дала верховная власть»

По убеждению адвокатов и правозащитников, инструкцию об ограничении работы журналистов в ходе судебных разбирательств по делам, получившим политическое звучание, дала верховная власть.

Правозащитник Артур Сакунц подчеркивает: «Всегда инструкции о том, какие судебные заседания освещать, а какие нет, исходят от политической власти. Это, конечно, однозначно является результатом инструкции».

Адвокат Айк Алумян отмечает: «Чтобы угодить некоторым людям, наша судебная система стала ограничивать права СМИ и адвокатов. Я думаю, что высшие власти сегодня, наверное, радуются».

Руководитель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян говорит: «Мы знаем, что судебная власть не является независимой и во многих вопросах выполняет политический заказ».

Напомним, в ходе судебных разбирательств по делам бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна, лидера оппозиционного «Учредительного парламента» Жирайра Сефиляна и норк-марашской вооруженной группы по ходатайству прокурора видеосъемка судебных заседаний была запрещена.

Адвокат Тигран Айрапетян подчеркивает, что все началось с дела Сефиляна: «Когда в явно незаконных условиях начался допрос таких лиц, которые во время предварительного следствия не были допрошены и не было права их допрашивать. И интересно то, что после этого случая по всем делам один за другим начался тот же сценарий. Прискорбно, что все суды одинаковым образом принимают ходатайства и удовлетворяют их. Это означает, что суды направляются из одного центра».

Суд обосновал запрет на видеосъемку тем, что благодаря прямой трансляции СМИ свидетели могут услышать и привести в соответствие показания друг друга.

По словам правозащитника Артура Сакунца, суд таким образом ограничивает право общественности на получение информации. «Предположим, что показания свидетеля могут иметь существенное значение, или, предположим, эти показания могут услышать другие свидетели, это означает, что нужно лишить возможности услышать их других свидетелей, а не СМИ. Интерес общественности в том, чтобы следить за данным судебным процессом и получить информацию, в данном случае превалирует», - говорит Сакунц.

«Аудиозаписи доступны всем, эти дела представляют интерес для СМИ, и информация так или иначе распространяется. То есть, этот запрет сам по себе не работает, в любом случае не работает», - добавил Алумян.

В связи с идентичными решениями судей по делам Самвела Бабаяна, Жирайра Сефиляна и норк-марашской вооруженной группы Радио Азатутюн обратилось в Судебный департамент за разъяснениями. Пресс-секретарь Арман Хачатрян пообещал обсудить этот вопрос и ответить, а затем оставил телефонные звонки без ответа.

Адвокат Айк Алумян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что все эти правонарушения сделают уязвимыми приговоры. По словам Алумяна, объективный вердикт по этим политическим делам будет вынесен не в Армении, а в Европейском суде.