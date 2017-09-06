Теван Погосян: Армения должна суметь использовать в своих интересах последнее заявление Путина

По мнению бывшего депутата Национального собрания Армении Тевана Погосяна, власти Армении должны суметь использовать в своих интересах последнее заявление президента России Владимира Путина.

Накануне в Китае Путин заявил, что решение США предоставить Украине летальное оружие не содействует разрешению конфликта.

«Это суверенное решение США, кому продавать оружие или поставлять бесплатно, и той страны, которая является реципиентом этой помощи. Мы на этот процесс никак повлиять не сможем. Но есть общие международные правила и подходы – поставки оружия в зону конфликта не идут на пользу умиротворения, а только усугубляют ситуацию»,- согласно ТАСС, сказал российский лидер.

Россия является единственным из трех посредников по урегулированию карабахского конфликта, который продает оружие обеим сторонам конфликта – и Армении, и Азербайджану.

А по данным стокгольмского Международного института по исследованию проблем мира (SIPRI), большую часть оружия Азербайджан приобретает именно у России.

«В течение пяти лет на всех уровнях власти говорится о том, что «нам не нравится, что вы поставляете Азербайджану оружие, особенно будучи нашим стратегическим союзником, нам не нравится тот факт, что Азербайджан приобретает оружие у одной из стран-сопредседателей». И если мы посмотрим, то те же США или Франция пытались быть сдержанными, показать свою посредническую роль, а поскольку Россия также является посредником, она должна была держать свой статус, - сказал Погосян и продолжил: - Мы очень рады, что вы пришли к осознанию того, что мы говорили пять лет назад. Вы пришли к нашей точке зрения, теперь посмотрим, какие вы предпримете шаги».

Власти Армении неоднократно выражали недовольство в связи с продажей Азербайджану российского наступательного оружия. В ответ различные российские чиновники и эксперты заявляли, что поставки вооружения - это «бизнес».

А президент России Владимир Путин в прошлом году на встрече с Сержем Саргсяном заметил, что «такая страна, как Азербайджан, нефтедобывающая страна, страна с быстро растущей экономикой, достаточно большим объемом золотовалютных резервов, конечно, в состоянии купить его [оружие] где угодно».

«Если мы окажемся неспособными использовать такого рода формулировки, исходя из наших интересов, ведь это же Путин сказал, он ведь не скажет: «я этого не говорил». В следующий раз, когда какой-нибудь российский чиновник или эксперт, или политик приедет сюда и скажет: «знаете, это бизнес», мы можем процитировать президента его же страны, спросив: «ты против этой политики?»» - сказал Погосян.

Комментируя вчерашнее заявление Путина, президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян сказал, что не впервые важный международный игрок критикует другого за то, что делает сам.

«В этой ситуации, когда основываться на моральных принципах невозможно, нужно найти возможности для реализации своей политики. То, что Армения пытается более или менее диверсифицировать направления своего международного сотрудничества, сразу же представляется как предательство основных партнеров, речь идет о России. И таких манипулятивных действий постепенно будет все больше, особенно при том, что Армению действительно ждут этапы принятия серьезных решений. Речь идет и о новом рамочном соглашении с Евросоюзом, и о многих других ситуациях, и в этом году, и в следующем году, когда для наших решительных действий и для оправдания, обоснования этих решительных действий будет необходима также серьезная работа по информационному оповещению», - сказал Навасардян.