Посол ЕС: В Брюсселе «сейчас готовят бумагу и чернила» для подписания соглашения ЕС-Армения

Официальный Брюссель готовится к подписанию нового соглашения Евросоюз-Армения. Об этом сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявил руководитель делегации Евросоюза в Армении, посол Петр Свитальский, несколько часов назад вернувшийся из Брюсселя. По словам посла, «там сейчас готовят бумагу и чернила» для подписания документа.

«Я только что приехал из Брюсселя, приземлился в Ереване в 5 часов утра. И, подытоживая свои беседы со всеми лицами, ответственными за подготовку к подписанию соглашения, могу сказать, что все идет своим чередом. Люди очень усердно работают, чтобы мы могли подписать соглашение в ноябре на саммите Восточного партнерства. С нашей стороны, со стороны Евросоюза, все для этого готовится», - сказал Свитальский.

Саммит Восточного партнерства ЕС откроется 24 ноября в Брюсселе. В ответ на вопрос Радио Азатутюн, возможно ли, что на фоне напряженных отношений между Россией и Западом новые попытки давления поставят под угрозу и подписание этого соглашения, Светальский лишь подтвердил, что Евросоюз «готовится к подписанию».

Около десяти дней назад на встрече с участниками всеармянского молодежного слета «Базе», касаясь подписания нового соглашения Армения-ЕС, президент Армении Серж Саргсян сказал: «У нас нет оснований не подписывать этот документ».

Свитальский сегодня также напомнил о переговорах об упрощении визового режима между Евросоюзом и Арменией, отметив: «В настоящее время с Арменией идет диалог о либерализации визового режима, я думаю, что это очень продуктивный диалог».

Посол Свитальский также рассказал о перспективах новых инвестиций в Армении, отметив, что, по их мнению, будущее Армении в развитии сферы образования, поэтому они инвестируют именно в эту сферу. «Мы, как Евросоюз, проконсультировались и решили в рамках сотрудничества с правительством Армении вложить большие инвестиции в сферу образования. Я не могу сейчас указать на конкретные программы, но могу сказать, что мы будем действовать быстро, и вскоре все это мы сделаем публичным. У нас есть две многомиллионные программы, которые мы хотим реализовать в Армении. И это только начало», - сказал посол ЕС в Армении.

По его словам, переговоры между правительством Армении и руководством Евросоюза по образовательным программам достигли значительного прогресса и вскоре в сферу образования Армении ЕС вложит более 20 млн евро инвестиций.

На вопрос, осведомлен ли он о коррупции в сфере образования Армении, Свитальский ответил, что знает о рисках, но настроен позитивно и «они сделают все», чтобы эти риски свести к минимуму.

«Борьба с коррупцией в образовательной сфере чрезвычайно важна, поскольку это касается будущего. Но мы это сделаем, мы сможем это сделать. Я настроен оптимистично и считаю, что для этого в Армении сейчас есть хорошая среда, правительство, взявшее на себя обязательство бороться с коррупцией. Вы рядом с нами, и есть молодежь, которая больше других заинтересована в вопросе борьбы с коррупцией», - сказал посол ЕС.

Он также заявил, что хотя Армения - маленькая страна, но обладает большим образовательным потенциалом. По словам Свитальского, причиной столь крупных инвестиций со стороны Евросоюза является армянская молодежь. «Мы впечатлены молодыми людьми Армении, они умны, и будущее в их руках», - сказал европейский посол.