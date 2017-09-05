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Политика

Объединить оппозицию в преддверии 2018 года пока не удается

Заместитель председателя партии «Наследие» Армен Мартиросян (архив)

Переговоры с целью объединения оппозиции начала лишь не прошедшая в парламент партия «Наследие», лидер которой Раффи Ованнисян и заместитель председателя Армен Мартиросян встретились с представителями некоторых политических сил.

На вопрос Радио Азатутюн, удастся ли в конце концов объединить оппозицию, Армен Мартиросян сказал, что должен ответить честно: «Я немного скептически настроен, потому что то, что я вижу и в плане общественной активности, и в плане поведения как настоящей оппозиции, так и оппозиции в кавычках, не вселяет надежды».

В апреле 2018 года истекает второй срок президентства Сержа Саргсяна, по истечении которого страна полностью перейдет к парламентской форме правления, и по новой Конституции страну фактически возглавит премьер-министр.

У оппозиционеров есть опасения, что Серж Саргсян вновь встанет у руля власти в стране – уже на должности премьер-министра, и чтобы бороться против этого, они пытались сформировать единый фронт.

Армен Мартиросян отметил, что конечной целью является смена власти в стране и проведение реформ, но у него нет надежды на то, что до апреля 2018 года возможна крупная борьба. Он не считает, что такая борьба возможна также после апреля 2018 года.

Оппозиционный деятель не сказал, с какими конкретно силами они вели переговоры, однако отметил, что с парламентской оппозицией этот вопрос они не обсуждали. «К сожалению, я больше не вижу в нашем парламенте политической деятельности. Я надеюсь, что через некоторое время это, возможно, изменится, но в данный момент ее пока нет», - сказал Мартиросян.

Секретарь оппозиционной парламентской фракции «Елк» Геворк Горгисян не считает, что они будут бороться против того, чтобы Серж Саргсян занял пост премьер-министра, поскольку не считают личность премьер-министра существенной. В любом случае, «Елк» готов идти на переговоры по вопросу объединения. «Обсудим, когда это будет что-то конкретное. Потому что если Серж Саргсян не станет премьер-министром, а им станет, скажем, Армен Ашотян, будут ли эти люди относиться к этому нормально?» - сказал Горгисян.

Горгисян не считает, что Серж Саргсян захочет стать премьер-министром, а чтобы добиться изменений в стране, по словам секретаря фракции «Елк», в стране нужна глобальная смена власти. Эта возможность, по его мнению, у народа была во время последних парламентских выборов. «На этот раз не получилось, но, быть может, через пять лет, когда все ожидания от Республиканской партии у народа исчезнут, и мы нашей предстоящей работой покажем, на что мы способны и как мы представляем будущее Армении, нам это удастся. Я уверен, что на следующих выборах мы сможем добиться более серьезных результатов, благодаря нашей работе. Также не исключается смена власти».

Между тем, зампред «Наследия» не согласен: он уверен, что если до 2018 года они не будут бороться, то после этого смена власти станет возможна лишь за счет внешних факторов, однако он против этого.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн, как он прокомментирует тот факт, что для блока «Елк» личность премьер-министра неважна и вопрос о том, займет ли Серж Саргсян пост премьера, значения не имеет, Мартиросян улыбнулся, а затем отметил: «Если все равно, кто будет, мы ради этого не сотрудничаем. Мы сотрудничаем ради конкретной задачи. Если они даже не знают, чего они хотят, и для них все равно, мы никогда не будем участвовать в этом. Мы, наоборот, участвовали тогда, когда была ясность, была конкретика».

Зампред оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что с ними на тему объединения никто переговоров не вел.

По словам Армена Мартиросяна, они также готовы поддержать другие объединения, важна, по его словам, цель.

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