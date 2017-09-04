Сборная Армения по футболу потерпела очередное поражение в квалификации ЧМ-2018

Сегодня в Ереване состоялся матч Армения-Дания в рамках отборочного турнира Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Игра, проходившая на Республиканском стадионе им. Вазгена Саргсяна, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Поначалу матч складывался удачно для сборной Армении. Уже на 6-й минуте Руслан Корян открыл счет красивым ударом из-за штрафной. Датчане, однако, очень скоро отыгрались, благодаря голу Томаса Дилейни на 16-й минуте, а уже на 29-й минуте Кристиан Эриксен со штрафного вывел гостей вперед.

Во втором тайме Дилейни оформил хет-трик, забив на 81-й и 90-й минутах, принеся своей команде очередную победу с крупным счетом.

Следующий матч в группе «Е» армянские футболисты проведут в Ереване 5 октября против сборной Польши.