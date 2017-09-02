Сборная Армения по футболу проиграла румынам в квалификации ЧМ-2018

Накануне в Бухаресте состоялся матч Румыния-Армения в рамках отборочного турнира Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Гол на 90 минуте забил Александру Максим.

Примечательно, что сборная Армении с 54-й минуты играла вдесятером после удаления с поля защитника Тарона Восканяна за игру рукой в штрафной площади. На 55-й минуте Богдан Станку не смог реализовать пенальти.

Следующий матч в группе «Е» армянские футболисты проведут в Ереване 4 сентября против сборной Дании.