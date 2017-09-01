Сигнал о бомбе в здании Минтранса оказался ложным

Сигнал о том, что в здании Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении заложена бомба, оказался ложным.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении сообщило, что по состоянию на 12:38 в результате осмотра здания Минтранса взрывное устройство обнаружено не было.

Сигнал о том, что в здании Минтранса Армении, расположенного на площади Республики, заложена бомба, поступил в полицию сегодня в 10:26. Все сотрудники министерства были эвакуированы из здания.

Пятиэтажное здание примерно полтора часа обследовали саперы и кинологи, после чего заместитель начальника спасательного управления Еревана Армен Бадалян заявил: «Все этажи проверены, люди могут нормально работать, вернуться на работу. Это была лживая, злая шутка».

На месте работал один боевой расчет, группа оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации Национального центра кризисного управления, Спасательный отряд особого назначения и группа саперов. До того как спасатели прибыли на место вызова, была осуществлена эвакуация людей. И хотя спасатели специальной лентой огородили территорию, однако на расстоянии всего несколько метров от здания граждане группами следили за ходом событий, а несколько сотрудников министерства стояли, прислонившись к стене здания, будучи уверенными, что сигнал ложный.

В полиции Радио Азатутюн сообщили, что работы по розыску автора ложного сообщения продолжаются.

Кстати, это правительственное здание в ближайшее время будет выставлено на аукцион. Здание, включенное в список охраняемых культурно-исторических памятников, правительство оценило в более чем 13 млрд драмов или около 28 млн долларов.