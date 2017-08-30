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Армения

70% суммы от продажи здания Минтранса будет направлено в госбюджет, 30% - в бюджет Еревана

70% суммы, вырученной от продажи здания Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, будет направлено в государственный бюджет, 30% - в бюджет Еревана. Об этом в ответ на запрос Радио Азатутюн сообщили в Управлении по управлению государственным имуществом.

Здание, построенное еще в советское время и признанное историко-культурным памятником правительством независимой Армении, решением нынешнего правительства выставлено на аукцион. Стоимость имущества правительство оценило в более чем 13 млрд драмов или около 28 млн долларов. Площадь выставленного на аукцион здания составляет 8000 квадратных метров, вместе с ним будет выставлен на продажу также земельный участок площадью 0,3 гектара.

В ответ на запрос Радио Азатутюн в Управлении по управлению госимуществом также сообщают, что отчуждение считающегося памятником имущества обусловлено «политикой повышения эффективности управления госимуществом, в частности, даст возможность осуществить частным владельцем крупные инвестиции для дальнейшей эксплуатации здания».

Решением правительства владелец будет обязан сохранить внешний вид памятника.

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