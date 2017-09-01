Церемония открытия дороги Варденис-Мардакерт состоялась в присутствии президента Армении

Находящийся с рабочим визитом в Нагорном Карабахе президент Армении Серж Саргсян вместе с президентом Карабаха Бако Саакяном сегодня присутствовал на церемонии открытия автодороги Варденис-Мардакерт. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Дорога построена на пожертвования армян всего мира, собранные Всеармянским фондом «Айастан» в 2013 и 2014 годах в ходе телемарафонов, и при содействии правительств Армении и Карабаха.

Согласно сообщению, «президенты Серж Саргсян и Бако Саакян вместе с предстоятелем Арцахской епархии Паргевом посетили также Дадиванк, ознакомились с восстановительными работами, которые ведутся в комплексе, и зажгли свечи в церкви Святой Богоматери Дадиванка».

Серж Саргсян и Бако Саакян в Аскеранском районе Карабаха также посетят недавно открывшийся винный завод. Президент Серж Саргсян 2 сентября в Степанакерте примет участие в торжествах по случаю 26-летия Дня независимости Карабаха, отметили в пресс-службе главы государства.