Правильным ответом для Армении было бы в присутствии наблюдателей открыть ответный огонь – политолог

Правильным ответом было бы, если вчера в присутствии наблюдателей армянская сторона открыла бы ответный огонь в направлении Азербайджана. Об этом сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявил политолог Армен Багдасарян, комментируя вчерашний инцидент во время мониторинга прекращения огня со стороны ОБСЕ, когда азербайджанские вооруженные силы произвели выстрелы в направлении Тавушской области Армении.

«Азербайджан продолжает свою четкую политику. Здесь существует такая логика: международное сообщество, ОБСЕ и различные международные организации заявляют, что карабахскую проблему можно решить исключительно путем мирных переговоров. Армения заявляет то же самое, а Азербайджан никогда так не говорит. Позиция Азербайджана такова: «Да, мы бы хотели, чтобы конфликт был решен путем мирных переговоров, но если этого не будет, мы решим эту проблему военным путем». И теперь этим шагом они показывают, что им наплевать на международное сообщество, на мнение Минской группы ОБСЕ, на мнение ОДКБ, поскольку это был удар в направлении Армении. И они спешат, оказывают давление на международное сообщество, чтобы оно, в свою очередь, оказало давление на Армению с тем, чтобы ускорить переговорный процесс», - отметил политолог.

По словам Багдасаряна, Азербайджан напоминает, что статус-кво нельзя поддерживать в течение длительного времени.

По мнению политолога, вместо того, чтобы каждый раз всячески пытаться показать международному сообществу, что Азербайджан выступает в качестве стороны-агрессора и требовать осуждения, Армении нужное предпринимать действия в соответствии со своей собственной логикой. «А наша логика такова: проблема должна быть решена исключительно путем мирных переговоров, мы войну не начнем, но мы не боимся войны. Если они ударят, то наш удар будет сильнее», - отметил Багдасарян, добавив, что в случае ответного огня со стороны Армении 31 августа «международное сообщество поняло бы, что мы не шутим, когда говорим о том, что нанесем мощный удар».

​