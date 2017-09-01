Начался новый учебный год

1 сентября в Армении отмечают День знаний и словесности, в учебных заведениях страны начинается новый учебный год.

По этому случаю поздравительное послание направил президент страны Серж Саргсян.

В послании, опубликованном пресс-службой главы государства, в частности, сказано:

«1 Сентября дается старт учебному году, и с этого момента вся наша страна начинает жить по новому, особому режиму и с особым темпом. Этот день особенно исключителен для тех, кто делает первые шаги к школе и открытию нового и чудесного мира знаний. Осознание важности знаний сегодня, бесспорно, присутствует как в каждой семье, так и во всём обществе. Считаю важными, однако, серьёзные общественные обсуждения направленных на совершенствование образовательной системы Армении реформ и хода их реализации, поскольку времена и их требования постоянно меняются, а мы всегда должны оставаться современными.

Успехи наших учеников и студентов на международных конкурсных площадках, конечно, нас вдохновляют и свидетельствуют, что мы на правильном пути, но для нас важнее повышение общего уровня образования. Необходимы такие выпускники школ и университетов, которые будут конкурентоспособны и найдут свое место в жизни и в труде.

Желаю всем нам вместе вооружаться новыми знаниями и становиться сильнее, поскольку "знания - сила"».