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Принцесса Диана. Фотографии из жизни «Королевы сердец»

1 сентября исполнилось 20 лет со дня гибели принцессы Дианы в автомобильной аварии в Париже. Радио Свобода предлагает Вам подборку фотографий из жизни «Королевы сердец», как называли принцессу Уэльскую люди.
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Диана, принцесса Уэльская, во время визита в парк Footscray в пригороде Мельбурна, Австралия, 27 января 1988 г.
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Диана, принцесса Уэльская, во время визита в парк Footscray в пригороде Мельбурна, Австралия, 27 января 1988 г.

Диана Спенсер, которая скоро станет принцессой Уэльской, впервые показывает свое свадебное платье перед тем, как отправиться в Кафедральный собор Святого Павла в Лондоне, где они с принцем Чарльзом заключат брак, 29 июля 1981 г.
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Диана Спенсер, которая скоро станет принцессой Уэльской, впервые показывает свое свадебное платье перед тем, как отправиться в Кафедральный собор Святого Павла в Лондоне, где они с принцем Чарльзом заключат брак, 29 июля 1981 г.

Принцесса Диана приветствует Элизабет Тейлор после премьеры фильма &laquo;Маленькие лисички&raquo;, состоявшейся в Лондоне 8 марта 1982 г.
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Принцесса Диана приветствует Элизабет Тейлор после премьеры фильма «Маленькие лисички», состоявшейся в Лондоне 8 марта 1982 г.

Принцесса Диана в королевской ложе на Уимблдоне перед началом матча мужского одиночного полуфинала между Джимми Коннорсом и Кевином Карреном 5 июля 1985 г.
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Принцесса Диана в королевской ложе на Уимблдоне перед началом матча мужского одиночного полуфинала между Джимми Коннорсом и Кевином Карреном 5 июля 1985 г.

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