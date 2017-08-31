Принцесса Диана. Фотографии из жизни «Королевы сердец»
1 сентября исполнилось 20 лет со дня гибели принцессы Дианы в автомобильной аварии в Париже. Радио Свобода предлагает Вам подборку фотографий из жизни «Королевы сердец», как называли принцессу Уэльскую люди.
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1
Диана, принцесса Уэльская, во время визита в парк Footscray в пригороде Мельбурна, Австралия, 27 января 1988 г.
2
Диана Спенсер, которая скоро станет принцессой Уэльской, впервые показывает свое свадебное платье перед тем, как отправиться в Кафедральный собор Святого Павла в Лондоне, где они с принцем Чарльзом заключат брак, 29 июля 1981 г.
3
Принцесса Диана приветствует Элизабет Тейлор после премьеры фильма «Маленькие лисички», состоявшейся в Лондоне 8 марта 1982 г.
4
Принцесса Диана в королевской ложе на Уимблдоне перед началом матча мужского одиночного полуфинала между Джимми Коннорсом и Кевином Карреном 5 июля 1985 г.