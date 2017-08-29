Центробанк Армении прогнозирует замедление роста экономики России

Власти Армении официально признают, что введенные недавно против России новые санкции США уже в этом году окажут негативное влияние на экономику крупнейшего торгового партнера Армении - России, замедлив экономический рост этой страны.

Согласно опубликованному накануне Центробанком отчету об инфляции, «в 2017 году экономический рост в России ожидается на уровне 1,5% вместо ранее прогнозируемых 1,6%. Корректировка в основном связана с введением новых взаимных с США экономических санкций и, как следствие, некоторым сокращением ожидающихся инвестиций».

Насколько власти Армении придают важность состоянию российской экономики с точки зрения обеспечения экономического роста в стране, еще раз стало ясно в прошлом году, когда, по официальным данным, в Армении был зарегистрирован самый низкий с 2009 года экономический рост – всего 0,5%. Этот близкий к нулю показатель представители правительства объясняли в особенности ситуацией, сложившейся в экономике России, на которою негативно повлияли введенные с 2014 года западные санкции.

По словам возглавлявшего Центробанк Армении в 1994-1998 годах Баграта Асатряна, введенные против России новые американские санкции в следующем году будут иметь еще более серьезные последствия, что в свою очередь также ударит по экономике Армении.

«Я думаю, что все обеспокоены тем, что в результате этих санкций в некоторых аспектах мы окажемся в невыгодном положении. Во-первых, инвестиционные ожидания. Очевидно, что эти ожидания нынешних властей во многом обусловлены ожидаемыми из России инвестициями, очевидно, что в этом сегменте будет негативная ситуация. Второй сегмент связан с трансфертами. В этой части, да, у нас также есть негативные ожидания», - сказал Баграт Асатрян.

По данным Центрального банка, темпы роста частных трансфертов из России замедлились. Хотя в первой половине этого года объем денежных переводов физических лиц из России был выше, чем за первые шесть месяцев прошлого года, однако в январе-мае темпы этого роста были выше. Так, за первые пять месяцев этого года было перечислено 313,3 млн долларов США или на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А уже по данным за первое полугодие было переведено 408,6 млн долларов США, что на 15,5% больше, по сравнению с первым полугодием прошлого года.

«Ухудшение ситуации в России, в том числе сокращение там объемов иностранных инвестиций, что обусловлено как раз санкциями, приведет, в частности, к сокращению инвестиций в сфере строительства. А мы знаем, что значительная часть наших соотечественников в этой стране вовлечена как раз в сферу строительства», - заметил Баграт Асатрян.

Россия является крупнейшим торговым партнером Армении. По данным Национальной статистической службы Армении, в первом полугодии этого года 26,2% (737,5 млн долларов США) всей внешней торговли Армении пришлось на Россию.

Касаясь новых санкций США против России и их возможного влияния на Армению, министр финансов Армении Вардан Арамян в начале этого месяца выразил мнение, что ухудшение ситуации в экономике России негативно отразится на экономике Армении.

«Если мы посмотрим, создадут ли санкции такую же ситуацию, какую они создали в 2014-2015 годах, то я не думаю, что сложится такая же глубокая ситуация. Но, в любом случае, конечно, Республики Армения от них пострадает, - в беседе с Радио Азатутюн сказал министр и добавил: - Мы потеряем тот потенциал, который могли бы иметь, если бы не было этих санкций или они не были бы ужесточены, потому что Россия для нас является крупнейшим партнером, так же, как Иран».