По оценке министра финансов Вардана Арамяна, продление американских санкций против России и Ирана нанесет ущерб и Армении.

«Если мы посмотрим, создадут ли санкции такую же ситуацию, какую они создали в 2014-2015 годах, то я не думаю, что сложится такая же глубокая ситуация. Но, в любом случае, конечно, Республики Армения от них пострадает», - сегодня в эфире «Азатутюн ТВ» заявил министр.

«Мы потеряем тот потенциал, который могли бы иметь, если бы не было этих санкций или они не были бы ужесточены, потому что Россия для нас является крупнейшим партнером, так же как Иран», - пояснил Вардан Арамян.

Напомним, на этой неделе вступили в силу новые санкции США против России, Ирана и Северной Кореи. В частности, санкциями ограничивается максимальный объем иностранных инвестиций в энергетическую сферу России, не исключено также применение персональных санкций в отношении тех граждан России, которые имеют отношение к организации хакерских атак, коррупционным сделкам и нарушениям прав человека.

Интервью с министром полностью можно посмотреть здесь:

​