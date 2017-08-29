Марукян: Новое соглашение ЕС-Армения «не содержит угроз для России»

Депутат оппозиционной парламентской фракции «Елк» Эдмон Марукян считает, что осенью Армения подпишет новое соглашение с Евросоюзом, поскольку оно не содержит угроз для стратегического союзника Армении - России.

«Я уверен, что в России знакомы с содержанием этого документа и не увидели в нем никаких проблем, поэтому-то переговоры и продолжились. Предыдущее [соглашение], на мой взгляд, не содержало угроз, но в то время это нужно было правильно представить, что это исходит и из интересов Армении, и, если Армении развивается, также из интересов России. Однако сделать это не удалось, не было представлено в такой форме, и Россия это рассматривала в целом, то есть в контексте интеграции нескольких стран постсоветского пространства - Украины, Грузии, Молдовы, и расценила как угрозу своим интересам. И результате давления Армения отказалась от Соглашения об ассоциации».

Президент Армении Серж Саргсян на днях на встрече с участниками всеармянского молодёжного слёта «Базе» заявил, что Армения подпишет Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом.

«Да, мы собираемся подписать его осенью. Почему я говорю это с такой уверенностью? Потому что документ уже парафирован. Если я не ошибаюсь, мы объявили в марте, что документ, в общем, уже согласован, и после этого мы его парафировали. У нас нет оснований не подписывать этот документ», - сказал Серж Саргсян.

Президент Армении, который четыре года назад неожиданно для многих отказался от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, также обвинил иностранные СМИ в том, что те представили шаг по вступлению Армении в инициированный Москвой союз как решение, принятое за одну ночь. «Попытки некоторых, особенно зарубежных СМИ представить принятое в 2013 году решение Армении о присоединении к Евразийскому экономическому союзу «решением, принятым за одну ночь» безосновательны и просто смешны. Мы вели переговоры как с Евразийским экономическим союзом, так и с Европейским союзом, поскольку с самого начала обе стороны говорили, что никто не будет мешать другой. Но когда ЕС сказал, что это мешает, что мы должны были сделать?» - сказал Серж Саргсян.

Между тем, Эдмон Марукян напоминает, что в те годы Армения вела публичные переговоры исключительно с Евросоюзом: «У меня нет какой-либо информации о двух одновременно ведущихся переговорах. В то время переговоры велись публично, и все мы знали, что они ведутся с Европейским союзом, а о переговорах с Таможенным союзом у меня какой-либо информации нет и не было, и я как член комиссии по внешним отношениям не знал об этом. Наоборот, было интервью премьер-министра Тиграна Саргсяна о том, что мы не можем вступить в Таможенный союз, так как у нас нет общей границы и нам там делать нечего. Затем были заявления, что Армению не пригласили вступить в этот союз. Все это говорит о том, что никаких публичных одновременных переговоров не было. Если были секретные переговоры, об этом я ничего сказать не могу».

Напомним, в сентябре 2013 года, после продлившихся более 3 лет переговоров с Евросоюзом, Армения отказалась от Соглашения об ассоциации и заявила о вступлении в Таможенный союз, а позже и в Евразийский экономический союз.

Затем Армения и Евросоюз разработали новое соглашение о сотрудничестве. Документ был парафирован в марте 2017 года. Этот документ, по мнению экспертов, особенно в экономическом плане является значительно более скромным по сравнению с нереализованным Соглашением об ассоциации.