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Политика

Армен Мартиросян: «До апреля 2018 года чем меньше будет оппозиционных очагов, тем лучше»

Зампред партии «Наследие» Армен Мартиросян, Ереван, 28 августа 2017 г.

Судебный процесс по делу бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна и другие политические процессы могут продлиться до апреля следующего года, считает заместитель председателя оппозиционной партии «Наследие» Армен Мартиросян.

«До апреля 2018 года чем меньше будет оппозиционных очагов в Армении, тем лучше. В этом случае, думаю, судебный процесс может продлиться до апреля 2018 года, а после этого будет принято какое-то решение, возможно, также освободят», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Мартиросян.

Напомним, в апреле 2018 года истекает срок президентских полномочий Сержа Саргсяна, после чего правительство должно уйти в отставку и должно быть сформировано новое правительство уже во главе с премьер-министром в качестве главы государства. Зампред «Наследия» отмечает, что не знает мнения Самвела Бабаяна о возможном занятии Сержем Саргсяном поста премьер-министра. По его словам, лучший ответ на этот вопрос может дать сам бывший министр обороны Карабаха.

Самвел Бабаян, который поддерживал предвыборный блок Оганян-Раффи-Осканян на выборах в Национальное собрание Армении 2 апреля этого года, был арестован за несколько дней до парламентских выборов. Его обвиняют в незаконном приобретении переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» и в отмывании денег. Бывший министр обороны Карабаха не признает предъявленные ему обвинения. На вчерашнем судебном заседании он выразил мнение, что «поставлена задача арестовать и осудить его».

В свою очередь, Армен Мартиросян отмечает: «Может быть два варианта. Либо на самом деле должно быть уголовное дело, то есть, Самвел Бабаян действительно заказал «Иглу», и эта «Игла» должна была быть использована против Сержа Саргсяна, должны были быть специальные люди для этого, план и прочее, либо это может быть политическим заказом, потому что даже если бы это не был предвыборный период, даже если бы Самвел Бабаян вместе со своими товарищами-ветеранами не принес большой поддержки блоку, из-за чего его также схватили, только того обстоятельства, что схватили человека, который в начале 90-х годов был командующим победоносной армией Арцаха, только этого факта уже было достаточно».

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