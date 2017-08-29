Армен Мартиросян: «До апреля 2018 года чем меньше будет оппозиционных очагов, тем лучше»

Судебный процесс по делу бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна и другие политические процессы могут продлиться до апреля следующего года, считает заместитель председателя оппозиционной партии «Наследие» Армен Мартиросян.

«До апреля 2018 года чем меньше будет оппозиционных очагов в Армении, тем лучше. В этом случае, думаю, судебный процесс может продлиться до апреля 2018 года, а после этого будет принято какое-то решение, возможно, также освободят», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Мартиросян.

Напомним, в апреле 2018 года истекает срок президентских полномочий Сержа Саргсяна, после чего правительство должно уйти в отставку и должно быть сформировано новое правительство уже во главе с премьер-министром в качестве главы государства. Зампред «Наследия» отмечает, что не знает мнения Самвела Бабаяна о возможном занятии Сержем Саргсяном поста премьер-министра. По его словам, лучший ответ на этот вопрос может дать сам бывший министр обороны Карабаха.

Самвел Бабаян, который поддерживал предвыборный блок Оганян-Раффи-Осканян на выборах в Национальное собрание Армении 2 апреля этого года, был арестован за несколько дней до парламентских выборов. Его обвиняют в незаконном приобретении переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» и в отмывании денег. Бывший министр обороны Карабаха не признает предъявленные ему обвинения. На вчерашнем судебном заседании он выразил мнение, что «поставлена задача арестовать и осудить его».

В свою очередь, Армен Мартиросян отмечает: «Может быть два варианта. Либо на самом деле должно быть уголовное дело, то есть, Самвел Бабаян действительно заказал «Иглу», и эта «Игла» должна была быть использована против Сержа Саргсяна, должны были быть специальные люди для этого, план и прочее, либо это может быть политическим заказом, потому что даже если бы это не был предвыборный период, даже если бы Самвел Бабаян вместе со своими товарищами-ветеранами не принес большой поддержки блоку, из-за чего его также схватили, только того обстоятельства, что схватили человека, который в начале 90-х годов был командующим победоносной армией Арцаха, только этого факта уже было достаточно».