Шарль Азнавур получил звезду на «Аллее славы» Голливуда

У всемирно известного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура появилась звезда на «Аллее славы» Голливуда. 24 августа в его честь была установлена звезда в номинации «Живое исполнение».

Как сообщает «Арменпресс», звезда установлена рядом с известным театром Pantages.

«Я и француз, и армянин. Невозможно разделить их, как невозможно разделить кофе и молоко в кофе с молоком. Мое армянское имя – Шарль Азнавурян, французское - Шарль Азнавур. Фантастично – иметь возможность использовать две культуры во имя единой цели. Французский – мой рабочий язык, армянский – семейный. После того, как я получил эту звезду, я еще и немножко калифорниец»,- сказал 93-летний музыкант на церемонии открытия звезды, пошутив, что отказывается выступать из-за своего плохого английского.

За свою карьеру Шарль Азнавур записал более 100 альбомов. Он – автор и исполнитель множества известных произведений. Продано около 100 миллионов пластинок с записями Азнавура. Музыкант работал вместе с такими знаменитостями, как Эдит Пиаф, Лайза Минелли, Фрэнк Синатра, Патрисия Каас, Лучано Паваротти и Пласидо Доминго. Артист также сыграл более чем в 60 фильмах, в частности «Стреляйте в пианиста» Франсуа Трюффо и «Завещание Орфея» Жана Кокто.

В 1997 году Азнавур получил «Сезар» — премию французской киноакадемии — за заслуги перед кинематографом. В 1998-ом он был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века по версии журнала Time и телекомпании CNN.

Азнавур — почетный посол Армении в ЮНЕСКО. Он стал гражданином этой страны в 2008 году. С 2009 года Азнавур является послом Армении в Швейцарии.

Аллея славы находится на Голливудском бульваре на северо-востоке Лос-Анджелеса. В настоящее время в ней более 2,6 тысячи звезд, символ шансонье стал 2618-ым.