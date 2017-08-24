Серж Саргсяна: «Президент Туркменистана говорил, что уже думает о миллиардных проектах. Это нас воодушевляет»

Армянская сторона довольна итогами визита президента Туркменистана, заявил президент Армении Серж Саргсян сегодня на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

«В ходе визита подписан большой пакет документов, регламентирующих двустороннее взаимодействие по ряду направлений, принято Совместное заявление глав государств. С господином Президентом мы уделили особое внимание перспективным направлениям развития торгово-экономического сотрудничества. К сожалению, неблагоприятная ситуация на глобальных рынках отразилась также и на нашем торговом обороте. В этом контексте мы обсудили возможные пути и имеющиеся резервы для стимулирования двустороннего экономического сотрудничества, выхода на новые горизонты взаимодействия. Рассчитываем, что реализация сегодняшних договоренностей позволит выправить ситуацию», - сказал президент Армении.

Саргсян отметил, что стороны едины во мнении, что экономическое сотрудничество должно прирастать совместными проектами, кооперацией, с особым акцентом на инновации и высокие технологии.

«Полагаем, что действующая Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству будет эффективно продвигать весь комплекс двусторонних коммерческих связей, содействовать их дальнейшей диверсификации и запуску новых интересных проектов. На стыке экономики, туризма и последующего расширения контактов между гражданами наших стран был затронут вопрос возможного запуска прямого авиарейса между нашими столицами. В этом плане мы готовы предоставить нашим туркменским друзьям весь набор преференций, предусмотренный реализуемой в Армении политикой «открытого неба», - отметил Серж Саргсян.

Президент отметил, что они затронули и традиционные направления сотрудничества, в том числе в области энергетики.

«Договорились и далее развивать эффективное взаимодействие в этой сфере. Определенные перспективы открываются и в сфере сельского хозяйства. Рассчитываем на участие туркменских коллег в деятельности создаваемой в Армении Свободной экономической зоны.

Уверен, совместными усилиями мы можем продвигать масштабные проекты, за которыми стоят современное производство и новые рабочие места, развитие национальных экономик в целом. Во время наших переговоров господин Президент говорил, что он уже думает ни о миллионных проектов, а миллиардных. Это нас воодушевляет, и мы будем конечно в этом направлении работать», - сказал Саргсян.

Серж Саргсян добавил, что, как и ранее, две страны будут наращивать взаимодействие в сфере образования, реализовывать программы студенческих и преподавательских обменов, что, несомненно, способствует обогащению сотрудничества между нашими странами.

«Конечно, в ходе переговоров должное внимание было уделено внешнеполитической тематике. Армения и Туркменистан успешно взаимодействуют на международной арене, действительно придерживаются близких или совпадающих по важнейшим международным проблемам позиций. В этом контексте мы согласились углублять сотрудничество в различных многосторонних форматах. В ходе переговоров мною еще раз была подтверждена позиция Армении, заключающаяся в исключительно мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права, положений Устава ООН, в частности, в равной степени касающихся принципов неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народов на самоопределение. Была подчеркнута важность реализации договоренностей, направленных на недопущение эскалации ситуации в зоне конфликта, стабилизацию обстановки и создание условий для продвижения мирного процесса в рамках усилий стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, как единственного формата, наделенного международным сообществом посредническим мандатом, - сказал президент Армении, в заключение поблагодарив президента Туркменистана и всех туркменских коллег за обстоятельный и полезный обмен мнениями.