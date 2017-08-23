Армянские борцы завоевали две золотые медали на чемпионате мира

По итогам состоявшегося в Париже чемпионата мира по греко-римской борьбе сборная Армении завоевала две золотые медали и, набрав 28 очков, заняла 6-е место в командном зачете.

В первый день чемпионата Артур Алексанян завоевал золотую медаль в весовой категории 98 кг, став трехкратным чемпионом мира. Напомним, Алексанян также является золотым призером Олимпийских игр 2016 года и трехкратным чемпионом Европы.

На следующий день Армения завоевала вторую золотую медаль: Максим Манукян стал первым в весовой категории 80 кг.

В чемпионате мира приняли участие семь армянских борцов греко-римского стиля. Сегодня в ереванском аэропорту «Звартноц» болельщики встречали чемпионов. Церемония встречи планируется также сегодня вечером на площади Вардананц в Гюмри.