Артур Алексанян стал трехкратным чемпионом мира по греко-римской борьбе

Борец греко-римского стиля Артур Алексанян одержал победу в поединке за звание чемпиона мира.

В финальном поединке проходящего в Париже чемпионата мира в весовой категории 98 кг соперником Алексаняна стал представитель Российской Федерации Муса Евлоев. Армянский борец победил со счетом 3-1.

Таким образом Артур Алексанян стал трехкратным чемпионом мира. Ранее он становился чемпионом мира в 2014-ом и 2015 годах, а чемпионом Европы - в 2012-ом, 2013-ом, 2014 годах. Алексанян также завоевал золотую олимпийскую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.