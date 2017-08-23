Тухикян: Те, кто против переименования, «невольно совершают самолюстрацию»

Директор Дома-музея Ованнеса Туманяна Нарине Тухикян считает вполне уместной инициативу блока «Елк» по переименованию в городах Армении улиц и различных учреждений, носящих имена большевистских деятелей.

В беседе с Радио Азатутюн Тухикян заметила, что те кто решительно выступают против этой инициативы, в основном представляя «очень слабые аргументы», по сути, совершают самолюстрацию, сами того не осознавая.

«Если они так агрессивно выступают против этой инициативы, они, можно сказать, сами себя разоблачают. Может быть, было бы лучше проявить более сдержанное отношение к этой инициативе», - сказала директор Дома-музея Ованнеса Туманяна.

По ее словам, утверждения о том, что сейчас, когда в стране есть много других важных проблем, не время этим заниматься, совершенно безосновательны: этим шагом «не бросается тень» на какое-либо другое дело или программу, поскольку «и мы в жизни делаем все параллельно».

«На мой взгляд, этот вопрос обязательно следует обсудить и обсудить систематизировано. Есть люди, которые многим ограничены, в первую очередь, мышлением. Они не виноваты, они являются жертвами пропаганды, как и каждый из нас. Но некоторые уже выходят из этого статуса жертвы, получая другую информацию и не боясь этого», - сказала Нарине Тухикян.

А на аргумент о том, что переименованиями делается попытка предать забвению собственную историю, Тухикян возразила, что в этом контексте вовсе не уместно сравнение армянских большевиков с армянскими полководцами, царями и другими национальными и государственными деятелями. «Последние были национальными деятелями, создавшими армянскую государственность, между тем армянские большевики были пятой колонной в Армении, представляя интересы других – вторых, третьих сторон», - сказала директор Дома-музея Ованнеса Туманяна.