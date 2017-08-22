За первые семь месяцев этого года рост экономической активности в Армении составил 6,2% - премьер

За первые семь месяцев текущего года в Армении зафиксирован рост экономической активности на 6,2%, рост промышленности составил 12,7%, рост экспорта - 21,6%, рост импорта – 28,5%. Об этом накануне заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян, который принимал участие в открытии 15-го ежегодного молодежного слета «Базе» в Цахкадзоре.

По словам Карапетяна, за отчетный период было запущено много программ.

«Были произведены многочисленные инвестиции, в том числе в текстильной отрасли, в сельскохозяйственном секторе, в сферах информационных технологий, энергетики, туризма и так далее. Мы заявили, что у нас есть инвестиционные проекты на 3,2 млрд долларов, из которых, как мы представляем, 830-840 миллионов долларов должны быть инвестированы в этом году. Мы представим отчет. Темпы этих инвестиций показывают, что они могут быть реализованы», - подчеркнул глава армянского правительства.