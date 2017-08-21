Армения и Иран ведут переговоры о поставках дополнительных объемов газа - иранский чиновник

Ереван и Тегеран ведут переговоры об увеличении в 2,5 раза объемов поставляемого в Армению иранского газа, и, возможно, по новому соглашению, армянская сторона будет платить Ирану не электроэнергией, а деньгами, что позволит доставлять иранский газ армянским потребителям - населению и предприятиям.

Об этом на днях в беседе с иранским информационным агентством «Шана» заявил руководитель отдела по международному сотрудничеству Иранской национальной газовой компании Бехзад Бабазаде, представив ряд других примечательных подробностей. Так, в рамках соглашения «Газ в обмен на электроэнергию» максимальный объем поставляемого в Армению иранского газа составляет менее 1 млн кубометров в день, и армянская сторона предложила увеличить объем импортируемого иранского газа до 2 или 2,5 млн кубометров в день.

Иранская национальная газовая компания сейчас обсуждает это предложение. Разумеется, компания предпочитает заключить прямой договор с Арменией для увеличения объемов поставок газа, чтобы дополнительный газ оплачивался напрямую, сказал Бехзад Бабазаде.

На вопрос, планируется ли заключить новое соглашение с Арменией, он дал утвердительный ответ: «Да, мы провели обсуждения в этой связи. Конечно, Армения предпочитает льготную цену российского газа, которая является низкой и неприемлемой для нас».

В то же время, Бабазаде подчеркнул, что соглашение с Арменией в формате «Газ в обмен на электроэнергию» будет сохранено.

«Соглашение «Газ в обмен на электроэнергию» было подписано между правительствами Ирана и Армении, оно будет сохранено. Но если Армения демонстрирует заинтересованность в вопросе получения больших объемов газа из Ирана, Иранская национальная газовая компания, как субъект, занимающийся торговлей газа, хотела бы подписать с Арменией отдельное соглашение по этому вопросу, чтобы за экспорт газа мы получали деньги», - отметил иранский чиновник.

Радио Азатутюн сегодня письменно обратилось к министру энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашоту Манукяну с просьбой пояснить, каковы результаты указанных переговоров, какой дополнительный объем газа Армения ожидает получать от Ирана и будет ли этот газ поставляться армянским потребителям – населению и предприятиям. Ответ министры мы опубликуем сразу же по его получении.

В преддверии своего визита в Тегеран в начале этого месяца президент Армении Серж Саргсян сделал примечательное заявление, сказав, что вопрос транзита газа из Ирана в Европу по территории Армении и Грузии в настоящее время находится на этапе экспертных обсуждений.

В интервью иранской газете «Шарг» Саргсян, частности, отметил: «Что касается вопроса транзита иранского газа в Европу - такого крупномасштабного проекта, то он должен быть всесторонне изучен, просчитан, и если это окажется экономически выгодно всем сторонам, то, почему бы и нет? Указанный вами вопрос в данный момент находится на уровне экспертных обсуждений. Со своей стороны мы неоднократно отмечали, что заинтересованы в участии в крупных региональных экономических проектах и готовы к сотрудничеству».