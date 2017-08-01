«На экспертном уровне» обсуждается вопрос транзита иранского газа в Европу по территории Армении - Серж Саргсян

Президент Армении Серж Саргсян в интервью иранской газете «Шарг», отвечая на вопрос о том, почему не имел успеха проект транзита иранского газа в Европу по территории Армении и Грузии и можно ли надеяться, что в этом направлении будут предприняты новые шаги, в частности, отметил:

«Энергетическое сотрудничество является одной из важнейших составляющих армяно-иранских отношений. В течение почти 10 лет мы реализуем с Ираном взаимовыгодную программу «Газ в обмен на электроэнергию». В этом контексте большую важность имеет строительство 3-й линии электропередачи Армения-Иран, что позволит значительно увеличить объемы обмена.

Что касается вопроса транзита иранского газа в Европу - такого крупномасштабного проекта, то он должен быть всесторонне изучен, просчитан, и если это окажется экономически выгодно всем сторонам, то, почему бы и нет? Указанный вами вопрос в данный момент находится на уровне экспертных обсуждений. Со своей стороны мы неоднократно отмечали, что заинтересованы в участии в крупных региональных экономических проектах и готовы к сотрудничеству».

В прошлом году довольно активно обсуждался вариант экспорта иранского газа по территории Армении в Грузию. В январе 2016 года директор Национальной компании по экспорту газа Министерства нефти Ирана Али Реза Камели даже заявил, что Тегеран и Тбилиси достигли предварительной договоренности о ежегодном экспорте до 500 млн кубометров газа в Грузию по территории Армении. Эти переговоры, однако, до сих пор не привели к какому-либо результату.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, в ближайшее время Серж Саргсян отправится в Иран для участия в намеченной на 5 августа церемонии инаугурации вновь избранного президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани.

В интервью газете «Шарг», говоря об армяно-иранских отношениях, президент Саргсян отметил, что особые отношения между двумя странами уходят корнями в глубину тысячелетий и дружба между двумя народами настолько крепка, что остается лишь заботиться о ее дальнейшем развитии и углублении.

«Армения и Иран наилучшим образом демонстрируют миру ту неоспоримую истину, что народы, исповедующие разные религии, могут жить в мире, развивая дружественные отношения и плодотворное сотрудничество во всех сферах без исключения», - сказал Саргсян.

Касаясь влияния Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на армяно-иранские отношения, президент Армении, в частности, отметил: «Армения в рамках Евразийского экономического союза инициировала обсуждения вокруг льготного торгового режима с Исламской Республикой Иран, в результате чего, как вы знаете, уже ведутся переговоры.

Я уверен, что это сотрудничество может быть выгодным для всех сторон, открывая для иранских товаров рынок с 180-миллионным населением. А страны-члены ЕАЭС, в свою очередь, получат возможность представить свою продукцию на льготных условиях на иранском рынке».

Президент Саргсян также говорил о влиянии на армяно-иранские отношения сотрудничества Армения-Евросоюз.

«Армения является самым коротким и безопасным сухопутным путем для того, чтобы связать Европу с Ираном. Армения сегодня имеет тесные партнерские отношения с ЕС, и мы готовы предоставить иранским и европейским бизнесменам площадку для разворачивания взаимовыгодной деятельности.

У нас с ЕС есть льготный торговый режим GSP+, в рамках которого несколько тысяч наименований армянских товаров с нулевой ставкой таможенной пошлины могут быть экспортированы в ЕС. Это обстоятельство также может стать дополнительным стимулом для иранских инвесторов в вопросе расширения деятельности в Армении», - в интервью иранской газете сказал Серж Саргсян.