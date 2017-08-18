Группа адвокатов попытается сформировать альтернативную Палате адвокатов структуру

Единственным кандидатом на предстоящих 8 сентября выборах председателя Палаты адвокатов является действующий председатель Палаты Ара Зограбян. На днях в беседе с Радио Азатутюн Зограбян сказал, что очень хотел бы, чтобы его оппоненты выдвинули единого кандидата.

Бывший член Совета Палаты адвокатов, один из оппонентов Зограбяна, адвокат Лусине Саакян, которая сегодня была в гостях в студии «Азатутюн ТВ», в ответ на вопрос, почему они не выдвинули единого кандидата, ответила, что критика деятельности председателя Палаты еще не означает, что кто-то из критикующих имеет желание стать председателем Палаты.

«Например, мы очень бы хотели видеть на этом посту Рубена Саакяна, однако Рубен Саакян больше не готов бороться за адвокатов, потому что за эти годы стало понятно, что очень и очень многие адвокаты повели себя так, что, похоже, им и самим не нужно, чтобы Палата адвокатов боролась за них. И, по сути, мы увидели, что очень мало таких адвокатов, которые пытаются бороться за адвокатуру, а также за права человека», - сказала Саакян.

При этом она отметила, что хотя таких адвокатов мало, однако очень важно, что все же есть люди, взявшие на себя эту борьбу.

«Я считаю, что не обязательно быть председателем Палаты адвокатов, чтобы бороться за адвокатуру и ее становление. Во всяком случае, мы будем бороться до конца за то, чтобы та структура, которая была создана за эти годы и в которую было вложено много усилий, состоялась и стала серьезной структурой… Мы не позволим, чтобы у этой структуры был подобный конец. Если мы не добьемся этого в данной конкретной Палате адвокатов, то будем бороться за то, чтобы была другая, альтернативная ей структура, и в результате, так сказать, конкуренции между этими двумя структурами мы получили бы то, за что боремся. То есть, чтобы адвокаты были на самом деле независимыми, на самом деле неприкосновенными и могли бороться не только за свои права, но, главное, отвечать той цели, для которой призваны – бороться за права других людей».