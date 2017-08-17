Бывшие работники «Наирита» требуют от премьер-министра внести ясность в вопросе дальнейшей судьбы завода

Бывшие работники завода «Наирит» обратились с открытым письмом к премьер-министру Армении Карену Карапетяну, попросив его дать окончательный ответ относительно возможности перезапуска химзавода.

««Наиритом» заинтересован и на протяжении года ведет переговоры холдинг «Бизнес-финансовый центр Европа-Азия». Что мешает подписанию двустороннего меморандума при том, что европейская сторона берет на себя и расходы на аудит, и все дальнейшие расходы по перезапуску завода? И если какой-либо пункт этого меморандума не соответствует нормам РА, почему правительство не предлагает его изменить?» - говорится в письме.

«Поэтому мы предлагаем правительству Армении официально огласить окончательное решение. Ожидаем, что решение будет разумным и оно будет исходить из интересов нескольких тысяч наиритцев и развития экономики Армении», - заявляют бывшие работники завода.

Отметим, что признанный банкротом «Наирит» сегодня имеет огромные долги. Холдинг «Бизнес-финансовый центр Европа-Азия» готов вложить в завод 100 млн долларов и предложил правительству подписать соответствующее соглашение. Однако, по словам бывшего директора «Наирита» Карена Исраеляна, холдинг не хочет покрывать долги предприятия, доходящие до 100 млн долларов.

Бывшие работники «Наирита» Анаит Манукян и Карине Шахвердян сегодня в студии «Азатутюн ТВ» ответили на вопросы, касающиеся дальнейшей судьбы завода, а также бывших работников некогда химического гиганта.

Беседа с ними представлена здесь: