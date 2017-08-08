Желающий перезапустить «Наирит» холдинг ведет переговоры с правительством

На состоявшейся вчера встрече представителей холдинга «Бизнес-финансовый центр Европа-Азия» и правительства Армении холдинг сделал предложение о перезапуске некогда химического гиганта – завода «Наирит».

По словам бывшего директора завода Карена Исраеляна, европейские партнеры хотят вложить в признанный банкротом завод инвестиции и предложили правительству подписать соответствующее соглашение. Переговоры продолжаются.

«Мы встретились с вице-премьером Ваче Габриеляном, встреча прошла в рабочей обстановке, за короткое времени я понял одно: правительство хочет, чтобы «Наирит» работал, но у него нет решений», - сказал Исраелян.

Представители холдинга еще в прошлом году выразили готовность инвестировать в предприятие 100 млн долларов. Сейчас они сначала хотят на свои средства провести технический аудит для выяснения нынешнего состояния завода. Бывший директор «Наирита» напоминает: в течение последнего года имущество признанного банкротом завода отчуждалось, также и в этом состоит причина того, что инвестор желает понять реальное состояние завода.

Представители холдинга «Бизнес-финансовый центр Европа-Азия», англичанин Гарри Невилл и болгарин Пламен Русев, считают, что после подписания соглашения примерно за шесть месяцев возможно предпринять первые шаги, необходимые для изучения завода.

«Я впечатлен тем духом предпринимательства, который существует в Армении. Перезапуск любого завода – длительный и сложный процесс. Но я надеёсь, что мы заключим соглашение на этой неделе и это станет первым шагом в этом длительном процессе», - сказал Гарри Невилл.

В свою очередь, Пламен Русев добавил: «Надеюсь, результаты технического аудита окажутся удовлетворительными, и примерно в течение двух лет уже станет возможно запустить некоторые цеха».

Признанный банкротом «Наирит» сегодня имеет огромные долги. Его бывший директор Карен Исраелян говорит, что холдинг, готовый вложить в завод инвестиции, не хочет покрывать долги предприятия, доходящие до 100 млн долларов. А обещанные инвестиции он сделает только в случае замораживания долгов и предоставления определенных налоговых льгот.