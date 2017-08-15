Благодаря тушению пожара с воздуха существенно пресечено распространение огня в Хосровском заповеднике

Пожар, продолжающийся в национальном заповеднике «Хосровский лес» уже четыре дня, и сегодня окончательно не был потушен. Однако, согласно МЧС, благодаря тушению пожара с воздуха стало возможно существенно пресечь распространение огня.

Важную роль играет присоединившийся сегодня к противопожарным работам самолет «ИЛ-76» МЧС России, который после заправки водой в аэропорту «Эребуни» уже совершил шесть полетов к месту пожаротушения.

На месте происшествия сегодня журналистам сообщили, что спасатели начнут работать только после завершения полетов самолета.

По словам директора Спасательной службы МЧС Мушега Казаряна, до тех пор пока самолет не завершит свою работу, никто не имеет права входить в лесную зону, в противном случае могут быть человеческие потери.

В Хосровском заповеднике пожар вспыхнул 12 августа. По данным МЧС, по положению на полдень сегодняшнего дня, сгорели покрытые растительностью территории в пределах 16 километров по периметру, в том числе леса площадью 360 гектаров. На месте происшествия Радио Азатутюн сообщили примерно о 400 гектаров сгоревшей территории.

По факту пожара возбуждено уголовное дело, однако о причинах пожара до сих пор нет никакой информации.

На сегодняшнем совещании президенту Сержу Саргсяну было доложено о ходе работ по пожаротушению.

«Всем нам ясно, что длительный высокий тепловой фон, отсутствие осадков создали высокую вероятность возникновения пожаров, но уже с этого момента мы также должны понять, только ли это стало причиной или были и другие причины», - сказал президент во время совещания.

Серж Саргсян выразил благодарность всем людям и структурам, которые на протяжении всего этого времени боролись с огнем. Отдельную благодарность президент выразил также коллегам из России, которые, оперативно отреагировав на просьбу МЧС Армении, на данный момент активным образом вовлечены в важнейшие работы по пожаротушению.

Координирующий работы по тушению пожара в заповеднике директор Спасательной службы МЧС сегодня в присутствии журналистов намечал план действий.

Мушег Казарян заверил, что пока дымящиеся территории не будут потушены, самолет МЧС России Армению не покинет.

«Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Давида Тонояна, пока самолет не выполнит поставленные перед ним задачи, пока я не дам последние координаты, самолет из Армении не улетит», - заявил Казарян.

Высокопоставленный чиновник заверил, что, обитающим в Хосровском заповеднике животным опасность не грозит. «Фауна не пострадала, животные давно ушли с горящих территорий. Сейчас остается спасти эти деревья, лесную часть», - сказал директор Спасательной службы.