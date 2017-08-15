МЧС: Лесной пожар в Вайоцдзорской области локализован, российский самолет участвует в пожаротушении в заповедном лесу

Лесной пожар близ села Артаван удалось локализовать сегодня утром. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Леса на территориях несколько сот гектаров в Вайоцдзорской области Армении горят с 10 августа.

По положению на утро вторника, в работах по тушению пожара принимают участие два боевых расчета, 18 сотрудников лесного хозяйства, а один водовоз компании «Лидиан Армения» осуществляет дежурство.

Между тем, самолет Ил-76, направленный МЧС России в связи с запросом правительства Республики Армения из-за крупного лесного пожара в Хосровском заповеднике, 15 августа совершил два полета к месту пожаротушения с целью сброса воды, сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Сообщается, что предварительно было запланировано два полета и два сброса воды.

Накануне о ситуации с крупным лесным пожаром в государственном заповеднике «Хосровский лес» и другим лесным пожаром, возникшим ранее в окрестностях села Артаван Вайоцдзорской области, доложили президенту Армении Сержу Саргсяну.

Министр по чрезвычайным ситуациям Давид Тоноян сообщил об уже выполненной и текущей работе, которую Министерство реализует в сотрудничестве с другими государственными структурами и органами местного самоуправления, а также при содействии частных компаний.

Согласно пресс-службе главы армянского государства, министр Тоноян доложил также о проявившихся в ходе работ по тушению пожаров трудностях и существующих проблемах, рассказал о мерах, которые предпринимаются в направлении их решения, согласно поручениям, данным президентом несколько дней назад в оперативном порядке, в том числе, относительно того, чтобы с целью содействия работам по тушению пожара обратиться к МЧС Российской Федерации с просьбой прислать специальный самолёт.

Президент назначил на 15 августа совещание при участии руководителей всех заинтересованных министерств и ведомств для обсуждения ситуации, реализованных до сих пор шагов и дальнейших предупредительных действий, а также возможностей решения вызванных пожарами экологических проблем.