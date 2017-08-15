На встрече премьер-министров ЕАЭС Армения подняла вопрос признания водительских удостоверений

Вчера в столице Казахстана, Астане, правительственная делегация Армении во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном подняла вопрос признания национальных водительских удостоверений на территории стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев после встречи премьер-министров ЕАЭС заявил, что вопрос был обсужден и с учетом прозвучавших мнений можно предположить, что подобное решение будет принято уже в ближайшее время. Во всяком случае, премьер-министры дали соответствующие поручения, обязавшись предпринять шаги для урегулирования вопроса.

Напомним, что с 1 июня этого года российским компаниям запрещено принимать на работу тех, у кого нет российских водительских удостоверений.

Этот вопрос в июле попытался поднять председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным. В ответ Володин предложил властям Армении закрепить официальный статус для русского языка в законодательстве республики, в таком случае армянские водительские права будут признаны на территории России. В странах-членах ЕАЭС Казахстане, Беларуси и Кыргызстане русский язык является официальным языком, и это стало проблемой только для граждан Армении.

Напомним, ранее Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предложила официальной Москве не распространять нашумевший закон о запрете на использование иностранных водительских прав на страны-члены ЕАЭС.

На вчерашнем заседании Евразийского межправительственного совета обсуждались вопросы, касающиеся углубления интеграционного взаимодействия в экономическом, таможенном, энергетическом, транспортном и других направлениях. В частности, были затронуты цифровая повестка дня ЕАЭС, интеграция рынков электроэнергии стран-членов, сотрудничество в авиационной сфере, переговоры вокруг соглашения между Евразийским союзом и Ираном. Вопросы пенсионного обеспечения работников, взаимного признания национальных и международных водительских удостоверений и ряд других вопросов также стали предметом рассмотрения членов Евразийского межправительственного совета.

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в октябре в Ереване.

В Астане вчера состоялась также встреча премьер-министров Армении и России. Дмитрий Медведев и Карен Карапетян в ходе встречи подчеркнули, что товарооборот между двумя странами растет и в двусторонних экономических показателях есть позитивные тенденции.

На встрече, как сообщают пресс-службы правительств двух стран, обсуждались также вопросы, связанные с предстоящим визитом Медведева в Армению.

Добавим также, что в начале встречи Медведев поздравил Карапетяна с днем рождения.