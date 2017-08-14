В Хосровском заповеднике пока не удается потушить вспыхнувший три дня назад пожар

С раннего утра понедельника в Хосровском заповеднике продолжаются работы по тушению пожара.

Пожар вспыхнул в полдень в субботу, по предварительным данным, сгорело 200-250 гектаров покрытых растительностью территорий.

К работам по тушению пожара привлечен один вертолет Министерства обороны.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Арении обратилось в МЧС России с просьбой об оказании содействия и предоставлении специального самолета для участия в работах по тушению пожара.

Самолет «Ил-76» МЧС России уже прибыл в Армению. За один раз он способен сбросить на очаг пожара 42 тонны воды, создать заградительную полосу длиной 800 и шириной 60 метров, площадью около 50 тысяч квадратных метров.

Экологи считают, что Армения технически не столь уж готова к подобным ситуациям.

В прошедшие дни сотни людей были привлечены к работам по тушению пожара, среди них - пожарные-спасатели, военнослужащие, сотрудники полиции, жители села Урцадзор. Кроме того, в тушении пожара принимают участие волонтеры, число которых постоянно растет.

Министерство охраны природы обратилось к добровольцам, прибывающим на место происшествия, призвав их отправляться в государственный заповедник «Хосровский лес» через блокпост первой заставы участка Урцадзора, где сотрудники министерства будут координировать распределение волонтеров на различных участках горящих территорий.

Следственный комитет сообщает, что для выяснения причин пожара возбуждено уголовное дело. Экологи не исключают человеческий фактор.

Пожар вспыхнул также в лесных массивах Вайоцдзорской области. Работы по тушению пожара, вспыхнувшего 10 августа, сегодня с раннего утра возобновились. МЧС сообщает, что на место происшествия отправились 12 спасателей.