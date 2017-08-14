Haaretz: Израильские специалисты принимали участие в воздушном ударе по армянским позициям

Министерство обороны Израиля официально расследует действия компании Aeronautics Defence System, поставляющей военные беспилотные летательные аппараты Азербайджану.

По данным издающейся в Израиле газеты Haaretz, сотрудники компании во время посещения Баку продемонстрировали азербайджанской стороне возможности ударного беспилотника Orbiter 1K посредством удара по армянским позициям.

По информации израильской газеты Maariv, сотрудники Aeronautics Defence System отказались выполнить указание начальства о направлении двух БПЛА на армянские позиции. «В конечном итоге, один из высокопоставленных представителей Aeronautics Defence System сам был вынужден провести атаку, которая, однако, не попала в цель», - пишет Maariv.

Согласно армянским источникам, в последний раз азербайджанская сторона применяла ударный беспилотник израильского производства около месяца назад – 7 июля.