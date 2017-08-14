Армения обратилась к России за содействием в деле тушения пожара в заповедном лесу

Глава МЧС Армении Давид Тоноян обратился к российскому коллеге Владимиру Пучкову с просьбой об оказании содействия и предоставлении специального самолета для участия в работах по тушению пожара на территории государственного заповедника «Хосровский лес».

Как передает пресс-служба ведомства, в настоящее время министерство проводит работу по доставке самолета в Армению.

Напомним, сообщение в Спасательную службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении о том, что на территории государственного заповедника «Хосровский лес» горит травяной покров, поступило днем 12 августа. В тушении пожара задействованы десятки спасателей, военнослужащих,сотрудников местной полиции, работников ГНКО «Лесхозяйство». В работах участвуют также жители близлежащего села. А накануне к тушению пожара был подключен военный вертолет Минобороны Армении.