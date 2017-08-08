Девять лет российско-грузинской войне

Предпосылки конфликта зародились еще в 90-х, когда сепаратистские районы Абхазия и Южная Осетия провозгласили свою независимость от Грузии. Уже тогда между грузинскими властями и неподконтрольными им регионами происходили военные столкновения. Вскоре поддерживавшая сепаратистов Россия навязала Грузии соглашение о четырехстороннем урегулировании конфликта при участии Грузии, Южной и Северной Осетии и России.В 1992-2007 годах Осетия существовала де-факто независимо от грузинских властей. При этом Грузия считала эти территории своими, но активно не пыталась установить там свой контроль вплоть до прихода Михаила Саакашвили на пост президента. Он объявил курс на восстановление территориальной целостности Грузии.Россия в этот период приняла новый закон о гражданстве: больше 2/3 абхазцев и 80% осетин получили российские паспорта.В 2008 году отношения Грузии с Южной Осетией и Россией, которая тесно сотрудничала с неподконтрольными территориями, резко ухудшились. В июле-августе в зоне конфликта начались обстрелы, был взорван автомобиль грузинских полицейских.7 августа Саакашвили приказал начать военную операцию против сепаратистов в Южной Осетии. Грузинская артиллерия обстреляла Цхинвали, после чего войска попытались установить там контроль. Россия встала на сторону сепаратистов, а президент Медведев начал операцию по «принуждению Грузии к миру».Утром 8 августа российская авиация нанесла удары по целям на территории Грузии, сообщалось о 60 погибших мирных жителях. В стране на 15 дней ввели военное положение.



10 августа шли бои около Цхинвали, авиация РФ бомбила окрестности Тбилиси. Грузия заявила, что отзывает войска из Южной Осетии, и предложила остановить войну. Россия потребовала подписать соглашение о неприменении военной силы. 11 августа российские силы через неподконтрольные территории вошли на территорию Грузии.



12 августа в грузинском Гори прошли бомбардировки с применением кассетных бомб. Погибли не менее восьми человек, в том числе голландский журналист. Официальная экспертная комиссия Нидерландов признала, что атаку вела российская армия. Россия это отрицает. В этот день активные боевые действия закончились.



16 августа президент РФ Дмитрий Медведев подписал план по мирному урегулированию грузино-осетинского конфликта, который положил конец войне.



За время боевых действий Грузия потеряла более 400 человек, российская сторона – около 70. После войны Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Вслед за Россией это сделали еще четыре государства, в том числе Никарагуа и Науру.



Грузия считает сепаратистские Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, и обвиняет РФ в нарушении территориальной целостности страны. Сам факт признания независимости двух регионов она называет частью их аннексии.



Специальная комиссия ЕС заключила, что и Грузия, и Россия нарушили международное гуманитарное право за время этой войны.