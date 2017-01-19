Вкладывать инвестиции в «Наирит» готова лишь одна компания

До завершения конкурса, объявленного с целью возможного перезапуска химзавода «Наирит», остался один день, однако до сих пор была получена заявка лишь от одной компании, изъявившей желание вновь ввести в эксплуатацию химический гигант.

Пресс-секретарь министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Васак Тарпошян сказал Радио Азатутюн, что хотя конкурс объявило министерство, однако у него нет полномочий отвечать на вопросы, связанные с заводом.

По словам председателя конкурсной комиссии, главного инженера завода Славика Ананяна, из министерства не проинформировали о том, в какие сроки будут рассматривать заявки по истечении сроков объявленного конкурса. Ананян даже не знал, кто является членами возглавляемой им комиссии.

«Сегодня мы получили пакет, пока мы его даже не просмотрели, не знаем даже, кто его отправил. Завтра, когда станет ясно, сообщим в соответствующей комиссии вместе с министерством», - сказал Радио Азатутюн глава конкурсной комиссии.

По словам бывших сотрудников завода «Наирит», подавшая заявку компания – это холдинг «Бизнес-финансовый центр Европа-Азия», который одобрил программу, разработанную сотрудниками завода. Сотрудников завода, борющихся за перезапуск некогда химического гиганта и каждый четверг собирающихся перед зданием правительства, возмутило заявление премьер-министра Карена Карапетяна о том, что «пока нет» никакой программы, связанной с заводом. Наиритцы говорят, что специалисты завода еще два года назад разработали программу, а европейский холдинг ее одобрил и готов вложить инвестиции.

«Я не помню, чтобы хотя бы раз тот же премьер-министр пригласил кого-то из этих специалистов, обсудил, попытался получить какое-то объяснение в связи с этим, что-то понять. Если ничего не было сделано и он, лишь прочитав, принял подобное решение, такого не может быть. Мы утверждаем, что разработанная нашими специалистами программа является современной и может быть воплощена в жизнь», - в беседе с Радио Азатутюн сказал один из бывших сотрудников «Наирита».

Параллельно с этим продолжается также процесс банкротства завода. Первое после признания завода банкротом судебное заседание назначено на 14 февраля. По словам главного инженера завода, для погашения накопившихся долгов на «Наирите» в настоящее время осуществляется инвентаризация. Ананян заверил, что какое-либо оборудование или товар пока не продаются. Наиритцы, однако, не уверены, что под видом покрытия долгов не будет продано имущество, необходимое для организации производства. Они опасаются, что перезапуску может предшествовать ликвидация.

На прошлой неделе сотрудники «Наирита» с просьбой о поддержке даже обратились к политическим силам, а в понедельник организовали обсуждение о судьбе завода с представителями партий.