Заявление президента Ирана не является формальным и адресовано Азербайджану – политолог

Карабахский вопрос может быть урегулирован только политическим путем. Вчера в Тегеране на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном с подобным заявлением выступил переизбранный президент Ирана Хасан Рухани, подчеркнув, что для его страны важны мир и стабильность в регионе.

Политолог Степан Григорян уверен, что заявление президента Ирана не является формальным и адресовано Азербайджану.

«Решение мирным путем - это, в первую очередь, мессидж Азербайджану: «смотри, не пытайся решить вопрос силовым путем». Во-вторых, Иран категорически против размещения в зоне карабахского конфликта войск других стран. Это также не противоречит нашим интересам, значит, позиция Ирана и сказанное очень важны», - сказал политолог.

В минувшую субботу президент Армении Серж Саргсян, прервав свой краткосрочный отпуск, отправился в Тегеран для участия в церемонии инаугурации во второй раз избранного на пост президента Ирана Хасана Рухани.​

На встрече Саргсян-Рухани, состоявшейся на следующий день после официальной церемонии, президент Ирана высоко оценил «присутствие на инаугурации президента Армении - хорошего друга» Ирана.

Кстати, на церемонии в Тегеране, состоявшейся после длительной изоляции Ирана, присутствовали представители беспрецедентного числа стран – более 100, однако из соседних с Ираном стран на церемонии инаугурации 68-летнего Рухани на высшем уровне присутствовали лишь лидеры Армении, Афганистана и Ирака.

По словам корреспондента иранской службы Радио Свобода Рубика Минасяна, в последние дни интерес иранской общественности к Армении значительно вырос.

«Основные дискуссии, которые вели там финансисты или политики, сводились к тому, «почему мы до сих пор предаем забвению Южный Кавказ»», - сказал Минасян.

Согласно пресс-службе президента Армении, на вчерашней встрече Саргсян-Рухани речь шла в особенности об энергетике, в частности о газе и электроэнергетике, а также о важности использования международных транспортных и транзитных путей, связывающих по территории Армении и Ирана Персидский залив с Чёрным морем. Была также подчёркнута также важность развития сотрудничества в трёхстороннем формате Иран-Армения-Туркменистан.

Стороны подчеркнули важность переговоров между Исламской Республикой Иран и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) вокруг соглашения о свободной торговле. Президент Ирана отметил, что в этом направлении сделаны значительные шаги и подчеркнул, что подписание соглашения в ближайшем будущем будет довольно результативным.

По мнению руководителя Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степана Григоряна, в вопросе проектов с Ираном пришло время перейти от слов к делу. Тем не менее, эксперт подчеркивает, что Армения, будучи членом ЕАЭС, как в вопросе транзита газа, так и в вопросе зоны свободной торговли с Ираном зависит от России.

«Россия не заинтересована в том, чтобы Армения стала независимой, не заинтересована в том, чтобы Армения развивалась, они хотят, чтобы Армения оставалась в таком вассальном положении. В плане газового проекта все трубы принадлежат «Газпрому», даже часть иранского газопровода, находящаяся в Армении, и мы дали «Газпрому» право выражать монопольное мнение по любому реализуемому проекту, а сейчас нам нужно их убедить, посмотрите в каком абсурдном положении мы оказались, нас связали посредством ЕАЭС, это было обязательство, нам связали руки двусторонним договором об отношениях с «Газпромом», и открывающиеся сейчас возможности трудно использовать. Но, тем не менее, я очень высоко оцениваю то, что Серж Саргсян заявил об этом, это означает, что есть какие-то подвижки», - сказал Григорян.

Перед поездкой в Иран, примерно неделю назад, президент Армении дал интервью иранским СМИ, в котором отметил, что на экспертном уровне сейчас обсуждается вопрос транзита иранского газа по территории Армении в Европу, подчеркнув, что армянская сторона готова к сотрудничеству.